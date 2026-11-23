به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعت‌هایی از وقت امروز (دوشنبه) با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده، رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت باد در بخش‌هایی از نواحی جنوبی استان (به‌ویژه در سواحل و روی دریا) دور از انتظار نیست.

زهرا راستگو افزود: روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه وضعیت جوی و دریایی به‌نسبت آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود، اما از روز پنج‌شنبه به‌تدریج با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در سواحل جنوبی استان و تداوم وزش آن طی روز جمعه، در اغلب نقاط خلیج فارس دریا به نسبت متلاطم خواهد بود.

وی آسمان استان را صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، امروز افزایش ابر و در برخی نقاط جنوبی (بیشتر بر روی دریا) با احتمال وقوع بارش پراکنده باران، گاهی همراه با رعدوبرق و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

معاون پیش‌بینی هواشناسی بوشهر استان اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی گاهی شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز تا اوایل شب در نواحی جنوبی در برخی ساعت‌ها ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و امروز تا اوایل شب در سواحل و فراساحل جنوبی استان در برخی ساعت‌ها ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی کرد.

به گفته راستگو، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۱:۳۰، مد اول ساعت ۰۷:۲۰، جزر دوم ساعت ۱۱:۴۰ و مد دوم ساعت ۱۸:۴۰ دقیقه خواهد بود.