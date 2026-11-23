بخشدار قارون شهرستان دزپارت استان خوزستان گفت: برداشت زعفران در این شهرستان، در کنار ارزش اقتصادی و کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری کشاورزی و معرفی جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و روستایی این شهرستان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا کیانی با اشاره به آغاز برداشت زعفران در این شهرستان، توسعه گردشگری کشاورزی را فرصتی برای رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه دانست.

وی با اشاره به اینکه ‌همزمان با آغاز فصل برداشت زعفران در شهرستان دزپارت، ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه در شمال خوزستان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است گفت: برداشت زعفران در شهرستان دزپارت، در کنار ارزش اقتصادی و کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری کشاورزی و معرفی جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و روستایی این شهرستان باشد.

کیانی با اشاره به قابلیت‌های دزپارت برای توسعه گردشگری تجربه‌محور اظهار کرد: مزارع زعفران با چشم‌انداز زیبا و فضای متفاوت خود، ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگران دارند و می‌توان با برنامه‌ریزی برای بازدید از مزارع در فصل برداشت، امکان مشارکت گردشگران در چیدن گل‌های زعفران و آشنایی با مراحل کاشت، برداشت و فرآوری این محصول را فراهم کرد.

بخشدار قارون شهرستان دزپارت افزود: پیوند میان کشاورزی و گردشگری می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از گردشگری روستایی ایجاد کند و در کنار معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان محلی، زمینه رونق کسب‌وکارهای کوچک و افزایش درآمد جوامع روستایی را فراهم آورد.

کیانی با اشاره به اهمیت توسعه کشت زعفران به‌عنوان محصولی کم‌آب‌بر و دارای ارزش اقتصادی بالا بیان کرد: گسترش کشت این محصول و بهره‌گیری از روش‌های نوین و نیمه‌مکانیزه در کاشت و برداشت، می‌تواند به تنوع‌بخشی فعالیت‌های کشاورزی و تقویت معیشت خانوارهای منطقه کمک کند.

بخشدار قارون ادامه داد: برای تبدیل فصل برداشت زعفران به یک رویداد گردشگری، باید ظرفیت‌های کشاورزی در کنار سایر جاذبه‌های منطقه مورد توجه قرار گیرد. در این میان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، جاذبه‌های طبیعی و میراث فرهنگی دزپارت می‌توانند نقش مکملی در جذب گردشگران و افزایش مدت اقامت آنان ایفا کنند.

وی با تأکید بر نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در معرفی فرهنگ و سبک زندگی جوامع محلی گفت: ارتباط میان مزارع زعفران و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند به معرفی فرهنگ بومی، آداب و رسوم، محصولات محلی و توانمندی‌های اقتصادی روستاها کمک کند و فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای ساکنان منطقه به وجود آورد.

کیانی همچنین توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی زعفران، تقویت برند محلی، راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه محصولات بومی و طراحی بسته‌های گردشگری ویژه فصل برداشت را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند زنجیره‌ای پیوسته از تولید، فرآوری، عرضه و گردشگری در دزپارت ایجاد کند.

با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری منطقه عنوان کرد: دزپارت از جاذبه‌های ارزشمند طبیعی، فرهنگی و روستایی برخوردار است و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به معرفی بهتر شهرستان و رونق فعالیت‌های اقتصادی مردم منجر شود.

وی که در دوره مسئولیت خود در اداره میراث‌فرهنگی دزپارت در شناسایی ظرفیت‌های گردشگری منطقه و راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش داشته است، بر اهمیت پیوند میان بخش‌های مختلف اقتصادی و گردشگری تأکید کرد.

کیانی در پایان خاطرنشان کرد: آغاز برداشت زعفران می‌تواند فرصتی برای شکل‌گیری رویکردی تازه در توسعه اقتصادی دزپارت باشد؛ رویکردی که در آن کشاورزی صرفاً به تولید محصول محدود نمی‌شود، بلکه به بستری برای جذب گردشگر، حمایت از تولیدکنندگان، تقویت اشتغال پایدار، معرفی هویت فرهنگی منطقه و صیانت از سرمایه‌های طبیعی و بومی تبدیل خواهد شد.