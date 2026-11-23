به گزارش خبرگزاری مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه ناحیه شهرستان رودان گفت: هدف از برگزاری این یادواره ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان است.

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سرهنگ حسین جمشیدی افزود: این شهدای والامقام در عملیات‌های والفجر مقدماتی، کربلای ۴ و ۵ و در مناطق عملیاتی فکه و شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل شدند و پیکر مطهرشان در روز اربعین سال ۱۳۸۱ در صحن مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر رودان به خاک سپرده شد.

در پایان این یادواره و به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها)، از جمعی از مادران و همسران شهدای شهرستان رودان تجلیل شد.