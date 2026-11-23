حضور اثربخش نیرو‌های بسیج مردمی و جان‌فدا که تداعی‌کننده حضور رزمندگان دوران ۸ سال دفاع مقدس است، باید از هماهنگی حماسه حضور خیابان و میدان به الگویی برای همه محور مقاومت تبدیل شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست هم‌اندیشی مشترک قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه و معاونت پژوهشکده دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و اندیشکده راهبردی و آینده‌نگاری این دانشگاه، با محوریت اطلس راهبردی عقیدتی و سیاسی استان خوزستان برگزار شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این نشست با اشاره به مأموریت‌های این قرارگاه در جنوب غرب کشور گفت: حضور اثربخش نیرو‌های بسیج مردمی و جان‌فدا که تداعی‌کننده حضور رزمندگان دوران ۸ سال دفاع مقدس است، باید از هماهنگی «حماسه حضور خیابان و میدان» به الگویی برای همه محور مقاومت تبدیل شود و این نهضت عظیم بصیرتی با همه ابعاد ترویج و تبلیغ شود.

سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا با برشمردن نمونه‌هایی از حضور مخلصانه بسیجیان و نیرو‌های نظامی در عرصه دفاع همه‌جانبه افزود: رفتار‌های معنوی و جان‌فشانی‌هایی از این نسل مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد فرماندهی بر دل‌ها و مدیریت قلوب هنوز هم به عنوان نمونه عالی و مترقی از دفاع مقدس در این نسل جوان مانده و پرورش یافته است و باید به بهترین شکل ممکن این حضور و اثرگذاری به مردم معرفی شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، نیز با تأکید بر پیوند علم و عمل گفت: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی در سایه ایثار و فداکاری شکل گرفته است و دانشگاه باید با تولید دانش کاربردی، پشتوانه علمی این مسیر باشد.

حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی با اشاره به تجربه قرارگاه در اجرای طرح‌های مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی افزود: مسیر مقدس شهدا با قوت ادامه دارد و خداوند متعال را شاکریم که قدم در مسیر ولایت گذاشته‌ایم و سختی‌های این مسیر را هم به جان می‌خریم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود در جهت رفع مشکلات معیشتی کارکنان نیز اقدامی شایسته پیش‌بینی شود.

در این نشست، اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام خواستار پیوند عمیق تجربیات رزمندگان این قرارگاه و حوزه پژوهشی و اندیشکده‌ای مراکز علمی شدند.