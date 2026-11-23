به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدرسه ۲ کلاسه روستای «قیه‌بلاغی» با زیر بنای ۱۱۰ متر مربع و مدرسه ۲ کلاسه «شیخ جان» با زیربنای ۴۰۰ متر مربع در مجموع با اعتبار افزون بر هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

فرماندار شهرستان مراغه در این مراسم با قدردانی از مشارکت ارزشمند و تحسین‌برانگیز اهالی روستای قیه‌بلاغی در احداث این فضای آموزشی اظهار کرد: مشارکت مردم در ساخت مدرسه، نماد روشن همبستگی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و آینده‌نگری است و نشان می‌دهد هر جا مردم پای کار باشند، مسیر پیشرفت با سرعت و اثربخشی بیشتری طی خواهد شد.

علی امیری راد افزود: آنچه امروز در روستای قیه‌بلاغی رقم خورده صرفاً احداث ۲ کلاس درس نیست، بلکه سرمایه‌گذاری ارزشمند مردم برای آینده فرزندان این سرزمین است. این اقدام شایسته، الگویی موفق از همکاری و هم‌افزایی مردم و دولت در مسیر پیشرفت و آبادانی منطقه به شمار می‌رود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مراغه هم در این مراسم با قدردانی از مشارکت ارزشمند اهالی روستای قیه‌بلاغی در ساخت این فضای آموزشی اظهار کرد: این اقدام جلوه‌ای روشن از فرهنگ نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و باور عمیق مردم به اهمیت علم و آموزش است.

ناظم عزیزی افزود: مردم قیه‌بلاغی با مشارکت مالی و حضور در عرصه اجرا و ساخت، نشان دادند که برای آینده فرزندان خود اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. تحقق عدالت آموزشی صرفاً با اقدامات دولتی امکان‌پذیر نیست و همراهی خیران، خانواده‌ها، اهالی روستا‌ها و ظرفیت‌های مردمی می‌تواند روند توسعه فضا‌های آموزشی را شتاب ببخشد.