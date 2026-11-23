به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سیاوش مسلمی در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان یکی از فعالیت‌های مهم سازمان بسیج دانش آموزی پرورش دانش آموزان کنش گر، انقلابی، مطالبه گر، بصیر و تلاشگر برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی دانست و گفت: در راستای آَشنایی دانش آموزان با موضوع رسانه طرح هر مدرسه یک رسانه در کشور اجرا خواهدشد که براساس آن دانش آموزان پس از آموزش‌های لازم به عنوان یک خبرنگار رویداد‌های واحد آموزشی را پوشش رسانه می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: با هدف انعکاس فعالیت‌های مدارس خبرگزاری بسیج دانش آموزی با نام نوبیان راه اندازی می‌شود و دانش آموزانی که در طرح یک مدرسه یک رسانه آموزش دیده‌اند اخبار خود را که مربوط به آموزشگاه شان می‌باشد در این خبرگزاری منعکس می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور افزود: یکی دیگر از برنامه‌های سازمان بسیج اجرای طرح هر مدرسه یک خدمت در مدارس کشور است که براساس آن هر مدرسه یک خدمت در سطح محله و یا شهر خود با همکاری دانش آموزان انجام می‌شود که هدفش آشنایی دانش آموزان با موضوع خدمت رسانی است.

سردار مسلمی خاطر نشان کرد: یک شبکه گسترده در حوزه فضای مجازی به نام صدرا در این سازمان راه اندازی شده است که دانش آموزان در آن مشغول فعالیت‌ها از جمله تولید محتوا هستند.

وی با اشاره به حمایت‌های سازمان بسیج دانش آموزی از دانش آموزان کم برخوردار و مددجو گفت: در سال گذشته با مشارکت دانش آموزان ۷۵۰ هزار بسته معیشتی و ۴۱ هزار نوشت افزار تهیه و میان دانش آموزان مددجو توزیع شده است.