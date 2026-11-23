نمایشگاه محصولات تولیدی در مهاباد با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده، محصولات خود را با ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف و شرایط اقساطی طولانی‌مدت عرضه می‌کند.

فرصت خرید مبلمان و فرش در مهاباد با ۲۰ درصد تخفیف و اقساط بدون سود

فرصت خرید مبلمان و فرش در مهاباد با ۲۰ درصد تخفیف و اقساط بدون سود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات در مهاباد، فرصتی استثنایی برای خانواده‌ها برای خرید کالا‌های اساسی و خانگی با قیمت زیر بازار فراهم کرده است. بر اساس اعلام مسئولان برگزاری، حضور تولیدکنندگان از ۵ استان مختلف باعث شده است تا محصولات با حاشیه سود بسیار کم و بدون واسطه‌گری به دست مشتری برسد.

از جمله جذاب‌ترین بخش‌های این نمایشگاه، بخش کالای خواب و فرش است که ۸۰ طرح متنوع را با اقساط ۲۰ ماهه و بدون پیش‌پرداخت ارائه می‌دهد. همچنین خریداران نقد هم با ۱۵ درصد تخفیف مواجه هستند.

علاوه بر این، بخش مبلمان با ارائه اقساط ۶ تا ۲۰ ماهه بدون سود، راه را برای خرید آسان هموار کرده است.

در کنار این کالا‌های ساخت‌وساز، بخش سوغات و ادویه‌جات محلی نیز با کیفیت بالا در این نمایشگاه حضور دارند. این رویداد تا ۹ آذر ماه در سالن ۹ دی مهاباد ادامه دارد.