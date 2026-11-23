به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان بم هنگام پایش شبانه خودرو‌های عبوری محور "زاهدان-کرمان" به یک دستگاه پژو پارس مشکوک و در بازرسی دقیق و چندین ساعته از آن مقدار ۱۰ کیلو و ۵۰۰ گرم شیشه کشف کردند.

فرمانده انتظامی بم با اشاره به توقیف چندین محموله دیگر از مواد مخدر صنعتی و سنتی توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان طی یک ماه گذشته، بیان داشت: در این راستا یک متهم دستگیر و پس از واکاوی اطلاعاتی، تحویل مراجع قضایی شد.