به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام مصطفی حسناتی امام جمعه نجف‌آباد در بازدید از این مجموعه گفت: مردم با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها نشان دادند که با همه وجود جان‌فدای ایران، اسلام و رهبر هستند.

سردار مهدی کلیشادی مشاور فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) اصفهان نیز با اشاره به حضور مردمی در سراسر کشور گفت: ایران از پشتوانه مردمی برخوردار است و هیچ نقطه‌ای از کشور خالی از نیروی رزمنده و مدافع نیست.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف‌آبادهم گفت: این میدان برای افرادی برپا شده که در پویش جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند.

هوشنگ نوابی افزود: آموزش‌هایی شامل عبور از موانع، میدان مین، جنگ شهری، راپل، مهارت‌های نظامی، شناخت سلاح‌های مختلف، دوش‌پرتاب، آشنایی با ریزپرنده‌ها و حفظ تعادل در این مجموعه ارائه می‌شود.

این میدان تا ۲۰ آذر در کنار اجتماعات شبانه مردم دایر است.