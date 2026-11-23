در چهارمین مرحله مسابقات آزاد تفنگ نوجوانان کشور که به میزبانی استان زنجان برگزار شد، سید ابراهیم حسینی، تیرانداز خوزستانی، با عملکردی درخشان موفق به راهیابی به مرحله فینال این رقابت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی هیأت تیراندازی خوزستان، در چهارمین مرحله مسابقات آزاد تفنگ نوجوانان کشور که به میزبانی زنجان برگزار شد، سید ابراهیم حسینی، تیرانداز شایسته خوزستانی، با عملکردی درخشان موفق به راهیابی به مرحله فینال این رقابت‌ها شد.

وی در مرحله فینال نیز با ارائه رقابتی قابل‌توجه، عنوان نائب‌قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد و بر سکوی دوم ایستاد.

بر اساس نتایج نهایی، محمدمهدی مهدورزاده مقام نخست، سید ابراهیم حسینی مقام دوم و امیرمحمد برخورداری مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

هیأت تیراندازی خوزستان این موفقیت ارزشمند را به سید ابراهیم حسینی، خانواده وی و جامعه تیراندازی استان تبریک گفته و برای این ورزشکار آینده‌دار آرزوی موفقیت‌های بیشتر دارد.