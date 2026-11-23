مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آماده شدن دو دستیار هوشمند با هدف تسهیل تأمین مالی واحد‌های صنعتی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، همچنین رونمایی از اطلس صادراتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید عباس حسینی امروز در نشست سراسری مدیران صنعت، معدن و تجارت کشور، با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت در حوزه هوش مصنوعی گفت: یکی از محور‌های مورد تأکید وزیر، استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل فرایند‌های اقتصادی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری است.

وی اضافه کرد: این سامانه با بهره‌گیری از ۴۶ ابزار مالی، اطلاعات صورت‌های مالی واحد صنعتی را دریافت و متناسب با شرایط آن، ابزار یا ترکیبی از ابزار‌های مناسب تأمین مالی را پیشنهاد می‌کند.

حسینی دستیار هوشمند سرمایه‌گذاری را از دیگر طرح‌های آماده‌شده دانست و گفت: این سامانه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بر اساس ظرفیت‌های موجود، زمینه مناسب سرمایه‌گذاری، محل اجرا، نوع فعالیت و مراحل مورد نیاز را شناسایی کنند.

مشاور وزیر صمت در ادامه به طرح‌های هوشمندسازی در دست اجرا اشاره کرد و افزود: هوشمندسازی حقوق دولتی معادن، یکپارچه‌سازی داده‌های معدنی کشور، ایجاد شهرک‌های صنعتی هوشمند و هوشمندسازی سامانه ۱۲۴ از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته‌اند.

رونمایی از اطلس صادراتی برای ۳۱ استان کشور

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: در روز ملی صادرات، اطلس صادراتی کشور رونمایی شد؛ ابزاری راهبردی که می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های صادراتی استان‌ها و توسعه بازار‌های هدف کمک کند.

وی افزود: این اطلس با بررسی ۷۱ کالای صادراتی، ظرفیت‌های ۳۱ استان و ۲۷ بازار هدف، اطلاعاتی درباره مزیت‌های صادراتی هر استان، بازار‌های مناسب محصولات، کشور‌های رقیب و فرصت‌های افزایش سهم ایران در بازار‌های جهانی ارائه می‌کند.

وی تاکید کرد: با بهره‌گیری از این اطلس می‌توان برای هر استان برنامه‌ای مشخص، هدفمند و قابل ارزیابی در حوزه توسعه صادرات تدوین کرد و رویکرد صادرات‌محوری را در مدیریت اقتصادی استان‌ها تقویت کرد.

فعالیت ۳۰۰ واحد صنعتی با مجوز تولید بدون کارخانه

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، هدف از اجرای طرح تولید بدون کارخانه را افزایش بهره‌وری صنعتی دانست و گفت: اکنون بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی با استفاده از مجوز تولید بدون کارخانه فعالیت می‌کنند.

حسینی با بیان اینکه طرح تولید بدون کارخانه از سال ۱۳۹۷ مطرح شده بود، اما تا پیش از دولت چهاردهم به صدور مجوز عملیاتی منجر نشده بود، افزود: با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود در واحد‌های صنعتی کشور، توسعه این الگو می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های تولیدی، افزایش بهره‌وری و رشد تولید را فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه تولید در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور گفت: یکی از دستاورد‌های مهم دوره اخیر، تبدیل تولید به یکی از محور‌های اصلی گفتمان اقتصادی کشور است؛ به‌گونه‌ای که در اظهارات و تأکیدات مسئولان عالی کشور نیز موضوع تولید جایگاه برجسته‌ای دارد.

حسینی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های وزارت صمت افزود: این وزارتخانه مجموعه‌ای از مأموریت‌های متنوع در حوزه‌های تولید، صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی را بر عهده دارد و از نظر گستره فعالیت و تأثیرگذاری در اقتصاد کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد. وزارت صمت بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۴۵ درصد اشتغال کشور را پوشش می‌دهد و همین گستردگی، ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگی در مجموعه آن را دوچندان می‌کند.

مشاور وزیر صمت گفت: از نخستین دستور‌های وزیر صمت، تشکیل کمیته انتصابات با هدف تحقق شایسته‌سالاری، عدالت و پرهیز از تبعیض بود. تاکنون ۷۸ جلسه این کمیته برگزار شده و رویکرد اصلی آن استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مدیریتی درون وزارتخانه بوده است.

وی افزود: بررسی ترکیب مدیران ارشد و مدیران کل نشان می‌دهد بخش عمده انتصابات از میان نیرو‌های متخصص و باتجربه داخل وزارتخانه انجام شده است؛ اقدامی که با وجود فشار‌های مختلف، با هدف تقویت تخصص‌گرایی و حفظ سرمایه انسانی مجموعه دنبال شد.

حسینی بازنگری ساختار سازمانی وزارتخانه را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و گفت: در مدت حدود یک ماه، ساختار چهار سازمان بازنگری شد و پس از طی مراحل مربوط، به امضای وزیر رسید و ابلاغ شد.

وی افزود: این سازوکار با هدف نظارت بر عملکرد استان‌ها، پیگیری مسائل و مشکلات و افزایش اثربخشی اقدامات شکل گرفت و به ایجاد ارتباط منسجم‌تر میان ستاد و واحد‌های استانی کمک کرد.

تفویض اختیارات و اصلاح دستورالعمل سرمایه‌گذاری

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، تفویض بخشی از اختیارات ستاد به استان‌ها، از جمله در حوزه معدن و شورای عالی معادن را از دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: این رویکرد با هدف افزایش سرعت تصمیم‌گیری، کاهش تمرکز و تقویت اختیارات مدیریتی استان‌ها دنبال شده است.

وی افزود: دستورالعمل قبلی در نخستین ماه فعالیت دولت متوقف شد تا با مشارکت و دریافت نظرات استان‌ها اصلاح شود. نسخه بازنگری‌شده نیز در اردیبهشت‌ماه با حضور وزیر صمت رونمایی شد و اکنون در حال اجراست.

تولید پایدار؛ محور اصلی گفتمان اقتصادی کشور

حسینی سه مأموریت اصلی وزارت صمت را تولید پایدار، تجارت پویا و بازار همدل دانست و گفت: تحقق این سه مأموریت بدون یکپارچگی مدیریتی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارتخانه امکان‌پذیر نیست.

وی از آماده‌شدن زیرساخت سامانه انرژی وزارت صمت خبر داد و گفت: این سامانه با هدف ثبت و پایش اطلاعات مصرف برق، گاز و سوخت واحد‌های صنعتی طراحی شده است و تاکنون حدود ۴۰ درصد اطلاعات مورد نیاز آن تکمیل شده است.

وی افزود: هدف‌گذاری شده است اطلاعات این سامانه تا ۱۵ آذر تکمیل شود تا امکان دسترسی به داشبوردی جامع برای مشاهده میزان مصرف انرژی در سطح واحد‌های صنعتی، شهرک‌ها، استان‌ها و کل کشور فراهم شود.

تربیت هزار مدیر برای حل مسائل صنعت، معدن و تجارت

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، تربیت هزار مدیر متخصص را از برنامه‌های محوری این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: این برنامه با توجه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره اهمیت تربیت مدیران توانمند و آینده‌نگر طراحی شده است.

حسینی افزود: پس از بیش از یک سال و نیم کار کارشناسی و طراحی مدل آموزشی متناسب با نیاز‌های صنعت، معدن و تجارت، تاکنون حدود ۲۲۰ نفر از مراحل آموزشی این برنامه عبور کرده‌اند.

وی تأکید کرد: هدف این برنامه تنها برگزاری دوره آموزشی نیست، بلکه تربیت هزار مدیر با رویکرد مسئله‌محوری و دستیابی به هزار مسئله و هزار راه‌حل برای چالش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور است.

ضرورت تقویت ارتباط وزارت صمت با اصناف و تشکل‌ها

وی با تأکید بر اهمیت تعامل مستمر با فعالان اقتصادی گفت: ارتباط مستقیم و سازنده با اصناف، بازاریان، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی باید در سطح ملی و استانی تقویت شود.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تشکیل شورای عالی تشکل‌ها در سطح وزارتخانه می‌تواند زمینه انتقال دیدگاه‌ها و مسائل فعالان اقتصادی را فراهم کند و ضروری است سازوکار‌های مشابه در استان‌ها نیز تقویت شود.

حسینی اضافه کرد: پایداری تولید، پویایی تجارت و همدلی بازار، سه مؤلفه به‌هم‌پیوسته برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور هستند و با حفظ انسجام مدیریتی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و تجاری می‌توان در شرایط دشوار اقتصادی نیز مسیر فعالیت و توسعه را دنبال کرد.