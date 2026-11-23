تکمیل شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در غرب مشهد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در غرب مشهد کامل شده و سه تصفیه‌خانه نیز در شمال و شرق این کلانشهر در دست ساخت است.