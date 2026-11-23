تکمیل شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب در غرب مشهد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب در غرب مشهد کامل شده و سه تصفیهخانه نیز در شمال و شرق این کلانشهر در دست ساخت است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: هم اکنون تصفیهخانههای طبرسی شمالی با ظرفیت ۷۰ هزار مترمکعب در شبانهروز، بخش سوم تصفیهخانه پرکندآباد با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب در شبانهروز و تصفیه خانه شماره هفت مشهد با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب در شبانهروز در حال ساخت است.
اسماعیلیان ادامه داد: با بهرهبرداری از این تصفیهخانهها بخش قابل توجهی از مشکل دفع فاضلاب شهری مشهد مرتفع میشود.
هم اکنون پنج تصفیه خانه فاضلاب در مشهد با ظرفیت اسمی ۲۶۳ هزار مترمکعب در شبانهروز دایر است و روزانه ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار مترمکعب فاضلاب در این شهر جمعآوری میشود.