مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال در راستای حمایت از تولید سه هزار و ۳۰۰ تن گوشت مرغ از تولید کنندگان استان خریداری و ذخیره‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مصطفی‌ زاهد با اشاره به توزیع یک‌هزار تن مرغ منجمد با نرخ مصوب در سالجاری افزود: در راستای تقویت ذخایر راهبردی و حمایت از تولید در سال گذشته بیش از۸۰ هزار تن نهاده شامل ذرت، کنجاله سویا و جو وارداتی در استان توزیع شد.

وی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، ۲ هزار و ۷۱۰ تن گوشت مرغ مازاد خریداری و قرارداد فروش ۹ هزار و ۳۶ تن نهاده دامی و خرید سه هزار و ۸۲۹ تن گوشت مرغ منجمد نیز منعقد شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی از اجرای برنامه‌های گسترده تامین و توزیع نهاده‌های دامی، خرید حمایتی محصولات پروتئینی و تقویت ذخایر راهبردی استان طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: تامین پایدار نهاده‌ها، حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور و تنظیم بازار فرآورده‌های پروتئینی از اولویت‌های اصلی این مجموعه بوده است.