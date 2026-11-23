دادستان دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای، خواستار اعلام علت تأخیر در اجرای احکام انفصال آقایان علی‌عسکری و شریعتمداری شد و تصریح کرد مسئولیت عدم اجرای احکام صادره، متوجه سرپرست وزارت نفت و مسئولان ذی‌ربط خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، دادستان این دیوان در نامه‌ای رسمی خطاب به حمید بورد سرپرست وزارت نفت، خواستار اعلام علت تأخیر در اجرای احکام قطعی انفصال عبدالله‌علی عسکری و محمد شریعتمداری شد و تصریح کرد مسئولیت هرگونه عدم اجرای احکام صادره، متوجه شخص سرپرست وزارت نفت و تمامی مسئولان ذی‌ربط خواهد بود. یکی از موضوعات مورد توجه دادستان دیوان محاسبات، نحوه معرفی و سپس توقف فرآیند عضویت نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، در هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده است.

بر اساس نامه رئیس هیأت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت خطاب به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، سه نفر به نام‌های حسن عباس‌زاده، محمود امین‌نژاد و محمدمهدی مؤمن‌زاده به‌عنوان نمایندگان حقیقی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف برای عضویت در هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس معرفی شده بودند. با این حال، رئیس هیأت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی نفت در مکاتبه‌ای رسمی از رئیس سازمان بورس درخواست کرده است دستور دهد فرآیند مربوط به موضوع معرفی این افراد تا اطلاع ثانوی متوقف شود تا پس از بازبینی، نسبت به معرفی مجدد افراد اقدام شود.

به این ترتیب، فرآیند معرفی نمایندگان مذکور که پیش‌تر برای عضویت در هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس به سازمان بورس اعلام شده بود، با درخواست رسمی رئیس هیأت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی نفت متوقف و ادامه آن به بازبینی و معرفی مجدد موکول شده است. دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در نامه خود به حمید بورد، با اشاره به همین مکاتبه و درخواست توقف عضویت نمایندگان معرفی‌شده، موضوع را در کنار احکام صادرشده درباره انفصال عبدالله‌علی عسکری و محمد شریعتمداری مورد توجه قرار داده است.

در نامه دادستان دیوان محاسبات، به آرای صادره از هیأت دوم مستشاری و حکم حاکم شرع و رئیس محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات استناد شده و بر قطعیت احکام و ضرورت اجرای آنها تأکید شده است. داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات، در بخش پایانی نامه خطاب به سرپرست وزارت نفت، با اشاره به قطعی بودن حکم صادره، خواستار اعلام علت تأخیر در اجرای رأی شده و تصریح کرده است: «بدیهی است که مسئولیت‌های ناشی از عدم اجرای حکم صادره به عهده جنابعالی و کلیه مسئولین ذی‌ربط خواهد بود.»

مفاد این مکاتبات، وزارت نفت را با دو موضوع مهم مواجه می‌کند: از یک سو ضرورت اجرای احکام قطعی انفصال صادرشده درباره مدیران مورد اشاره و از سوی دیگر ضرورت شفاف‌سازی درباره توقف فرآیند معرفی نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی نفت برای عضویت در هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس. اکنون با ورود رسمی دادستان دیوان محاسبات، سرپرست وزارت نفت باید درباره علت تأخیر در اجرای احکام قطعی و اقدامات صورت‌گرفته در خصوص فرآیند معرفی نمایندگان پاسخگو باشد؛ چراکه مطابق تصریح دادستان، مسئولیت تبعات ناشی از عدم اجرای احکام متوجه شخص وی و تمامی مسئولان ذی‌ربط خواهد بود.