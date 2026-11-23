مدیر جهاد کشاورزی بوکان از افزایش برداشت زعفران در این شهرستان خبر داد و گفت: با توسعه سطح زیر کشت این محصول، میزان تولید زعفران بوکان به ۱۲ کیلوگرم رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مستوره رحیمی‌آذر افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۸۳۰ مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران اختصاص دارد و چهار بهره‌بردار به‌صورت رسمی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به آغاز کشت زعفران در بوکان افزود: نخستین‌ بار در سال ۱۳۸۹ توسط یکی از کشاورزان پیشرو شهرستان، کشت این محصول را در روستای تیکان‌تپه از توابع بخش مرکزی و در زمینی به مساحت حدود یک هکتار آغاز کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان با بیان اینکه کشت و فرآوری زعفران در این شهرستان زمینه اشتغال تعدادی از شهروندان را فراهم کرده است، گفت: در حال حاضر ۶ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۹ نفر به‌صورت غیرمستقیم در بخش‌های کشت، فرآوری و فروش این محصول فعالیت دارند.

رحیمی‌آذر با تأکید بر ضرورت توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر در منطقه اظهار کرد: با توجه به نیاز آبی اندک زعفران و محدودیت منابع آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، گسترش کشت این محصول می‌تواند گزینه مناسبی برای تغییر الگوی کشت کشاورزان باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با استقبال بیشتر کشاورزان از کشت زعفران، سطح مزارع این محصول در منطقه افزایش یابد و زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط نیز فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان ادامه داد: زعفران که به طلای سرخ شهرت دارد، علاوه بر برخورداری از ارزش اقتصادی و سودآوری مناسب برای کشاورزان، ظرفیت ایجاد مشاغل و توسعه فعالیت‌های وابسته در حوزه فرآوری و عرضه را دارد.

وی نیاز آبی پایین زعفران را از مهمترین مزیت‌های این محصول دانست و گفت: میزان آب مورد نیاز این گیاه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار مترمکعب در هکتار است و بخش قابل توجهی از نیاز آبی آن می‌تواند از طریق بارندگی تأمین شود.

رحیمی‌آذر افزود: همزمان نبود تداخل جدی در دوره نیاز آبی زعفران با سایر محصولات رایج منطقه، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم به‌ویژه در فصل برداشت و توجیه اقتصادی مناسب، از دیگر ویژگی‌هایی است که کشت این محصول را به گزینه‌ای قابل توجه برای جایگزینی با محصولات پرآب‌بر تبدیل می‌کند.