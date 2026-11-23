

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، علی اکبری، راهبر آموزشی و تربیتی دوره ابتدایی شهرستان بیرجند به عنوان نماینده آموزش و پرورش خراسان جنوبی از میان سه هزار راهبر آموزشی شرکت‌کننده از سراسر کشور در بخش تجارب زیسته راهبران آموزشی ابتدایی در جشنواره ملی «از تجربه تا آفرینش» رتبه اول کشوری را از آن خود کرد.

همچنین فاطمه سورگی، به عنوان برگزیده کشوری بخش دست‌سازه‌های آموزشی کلاس‌های چندپایه ابتدایی از بین هفت هزار نفر از سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

نخستین جشنواره ملی «از تجربه تا آفرینش» با هدف شناسایی، معرفی و به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق و ابتکار‌های آموزشی معلمان و راهبران آموزشی، بستری برای انعکاس ظرفیت‌های حرفه‌ای فعالان دوره ابتدایی و ترویج روش‌های خلاقانه یاددهی و یادگیری فراهم کرده است.

این جشنواره ملی، در مشهد مقدس برگزار شد.