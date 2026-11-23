دانشمند ارشد اوپن‌اِی‌آی خواستار توافق شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی پیشرفته بر سر تعیین آستانه‌های مشترک برای ارتقای توانمندی مدل‌ها و تقویت سازوکار‌های نظارت و ایمنی شد؛ پیشنهادی که با حمایت مدیرعامل این شرکت همراه بوده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز ، جاکوب پاچوکی، دانشمند ارشد شرکت اوپن‌اِی‌آی، پیشنهاد کرده است شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی پیشرفته برای تعیین محدودیت‌های مشترک در مسیر توسعه مدل‌ها و ارتقای استاندارد‌های ایمنی و نظارت به توافق برسند.

به گزارش منابع منتشرشده از سوی اوپن‌اِی‌آی، پاچوکی با انتشار بخشی از داده‌های داخلی این شرکت درباره روند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی، بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان شرکت‌های توسعه‌دهنده تأکید کرده است. بر اساس این پیشنهاد، شرکت‌ها باید پیش از آنکه مدل‌های هوش مصنوعی از آستانه‌های مشخصی از توانمندی عبور کنند، به سطح مناسبی از قابلیت نظارت، کنترل و ایمنی دست یافته باشند.

پیشنهاد دانشمند ارشد OpenAI بر شاخص فنی «Perplexity» یا سردرگمی مدل متمرکز است؛ معیاری که میزان موفقیت یک مدل هوش مصنوعی در پیش‌بینی توکن بعدی را اندازه‌گیری می‌کند. کاهش این شاخص نشان‌دهنده بهبود عملکرد مدل در پیش‌بینی است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص Log Perplexity در مدل GPT-۳.۵ حدود ۰.۹۹ و در GPT-۴ حدود ۰.۹۱ بوده است؛ در حالی که این رقم در مدل‌های جدیدتر OpenAI به کمتر از ۰.۸ رسیده است.

پاچوکی پیش‌بینی کرده است، با کاهش این شاخص به محدوده ۰.۶۸ تا ۰.۷، ممکن است قابلیت‌های تحول‌آفرین جدیدی در مدل‌های هوش مصنوعی ظهور کند. از این رو، او معتقد است شرکت‌های فعال در این صنعت باید پیش از دستیابی مدل‌ها به چنین سطحی از توانمندی، چارچوب‌های نظارتی و ایمنی خود را تقویت کنند.

این پیشنهاد همچنین بر ایجاد استاندارد‌های مشترک در زمینه ارزیابی توانمندی مدل‌ها، انجام آزمون‌های امنیتی و مقابله‌ای و افزایش شفافیت اطلاعات تأکید دارد. هدف از این رویکرد آن است که توسعه قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی با ارتقای هم‌زمان سازوکار‌های ایمنی و کنترل همراه شود.

سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌اِی‌آی، نیز از پیشنهاد پاچوکی حمایت کرده و آن را یکی از مهم‌ترین مطالب منتشرشده اخیر این شرکت توصیف کرده است.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که رقابت شرکت‌های بزرگ فناوری برای توسعه مدل‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد و هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره پیامد‌های احتمالی این فناوری، ضرورت نظارت بر توسعه آن و ایجاد استاندارد‌های مشترک ایمنی افزایش یافته است.