دختر شهید علی لاریجانی با اشاره به روحیه مسئولیت‌پذیری و امیدبخش پدرش در جنگ ۱۲ روزه گفت: با وجود اندوه سنگین شهادت رهبر، در پیام‌ها و توئیت‌های پدرم و سخنان سرداران، نشانی از یأس و ناامیدی نبود و شور و نشاط شهادت‌طلبی روزبه‌روز افزایش می‌یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دختر شهید علی لاریجانی در آیین ملی تجلیل از مادران و همسران شهدا، با روایت خاطراتی از روحیه مسئولیت‌پذیری پدرش گفت: پدرم با حضور در بیت و پرسیدن اینکه آیا کاری هست که انجام بدهم؟ آمادگی خود را برای خدمت نشان می‌داد.

وی با اشاره به نقش شهید لاریجانی در روایتگری جنگ ۱۲ روزه افزود: شما دیدید که پدرم یکی از بهترین روایتگران جنگ ۱۲ روزه بودند.

دختر شهید لاریجانی با اشاره به روز‌های پس از شهادت رهبر و اندوه سنگین ناشی از این واقعه ادامه داد: با وجود غم بزرگی که بر دل‌هایمان نشسته بود، از توئیت‌ها و سخنان پدرم و سرداران به‌روشنی مشخص بود که هیچ یأس و ناامیدی در آنان وجود ندارد، بلکه روزبه‌روز بر نشاط و شور شهادت‌طلبی‌شان افزوده می‌شد.





