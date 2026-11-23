به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این دور ار مسابقات ۱۱ نماینده، ۹ تیم پایه و دو تیم بزرگسال، نمایندگان بسکتبال کردستان در لیگ‌های کشوری هستند.

در این میان ساینا سنندج با سه پیروزی صدرنشین گروه شد و به مرحله دوم لیگ نوجوانان کشور صعود کرد.

صعودی حاصل ماه‌ها تمرین و تلاش و موفقیتی که انگیزه نوجوانان ساینا را برای ادامه رقابت‌ها دوچندان کرده است.

نماینده بسکتبال کردستان اواسط آذرماه برای تداوم این موفقیت در مرحله دوم لیگ کشور به میدان می‌رود.