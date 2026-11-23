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امسال در لیگهای کشوری بسکتبال ۱۱ تیم از کردستان حضور دارند حضوری که با صدرنشینی ساینا سنندج در مرحله نخست لیگ نوجوانان کشور همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این دور ار مسابقات ۱۱ نماینده، ۹ تیم پایه و دو تیم بزرگسال، نمایندگان بسکتبال کردستان در لیگهای کشوری هستند.
در این میان ساینا سنندج با سه پیروزی صدرنشین گروه شد و به مرحله دوم لیگ نوجوانان کشور صعود کرد.
صعودی حاصل ماهها تمرین و تلاش و موفقیتی که انگیزه نوجوانان ساینا را برای ادامه رقابتها دوچندان کرده است.
نماینده بسکتبال کردستان اواسط آذرماه برای تداوم این موفقیت در مرحله دوم لیگ کشور به میدان میرود.