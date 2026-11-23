استاندار یزد در نشستی با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فرماندار اشکذر و بخشدار خضرآباد، مهم‌ترین مسائل و مطالبات مردم این بخش را در حوزه‌های آب، راه، آموزش، فعالیت معادن و زیرساخت‌های روستایی بررسی و بر ضرورت پیگیری و تسریع در رفع مشکلات منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش خضرآباد، مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های مردم این منطقه با حضور استاندار یزد، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، فرماندار شهرستان اشکذر و بخشدار خضرآباد مطرح و بررسی شد.

در این نشست، مشکلات حوزه آموزش و پرورش از جمله دشواری ایاب و ذهاب فرهنگیان، چندپایگی مدارس روستایی و کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین وضعیت نامناسب جاده خضرآباد به اتابک و ضرورت بهسازی و تکمیل این مسیر، کمبود منابع آبی و لزوم تأمین آب مورد نیاز روستا‌ها و بخش کشاورزی از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

بررسی مشکلات فعالیت معادن، پیامد‌های زیست‌محیطی و تأثیر آن بر زندگی مردم منطقه، احداث و تکمیل دیوار‌های ساحلی روستا‌ها برای پیشگیری از خسارات سیلاب، تأمین خودرو و تجهیزات مناسب برای جمع‌آوری پسماند و رفع کمبود زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی روستا‌ها نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

فرماندار شهرستان اشکذر و بخشدار خضرآباد با تشریح مشکلات و نیاز‌های منطقه، خواستار توجه ویژه مدیران استانی و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم شدند.

استاندار یزد نیز پس از استماع گزارش‌ها و مطالبات مطرح‌شده، بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مسائل و مشکلات بخش خضرآباد با هدف رفع موانع توسعه و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.

این نشست با هدف بررسی میدانی و پیگیری مطالبات مردم و تسریع در روند توسعه و محرومیت‌زدایی بخش خضرآباد شهرستان اشکذر استان یزد برگزار شد.