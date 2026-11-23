سازمان تامین اجتماعی در پی اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: پرداخت حقوق آبان ماه بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی که از روز بیست‌وهشتم آبان آغاز شده بود، به پایان رسید.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور در واریز حقوق آبان برخی از بازنشستگان تأخیر ایجاد شده بود که ضمن عذرخواهی، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره‌کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت رمسی تامین و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.