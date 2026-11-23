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مردم مبعوث شده بیش از ۹ ماه است برای حفاظت از ایران جان در میدانها بسیج شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۲۶۷ شب گذشت؛ اما شور حضور همچنان پابرجاست. مردم استان اصفهان همواره ایستاده اند؛ با پرچمهای برافراشته، صدای رسای همدلی و قلبهایی که برای سربلندی ایران میتپد.
مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه اصفهان در دویستوشصتوهفتمین شب اجتماع مردمی، با حضور در میدان و سردادن شعارهای حماسی، بار دیگر بر وحدت، همبستگی ملی، دفاع از ایران و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
شبهای اصفهان و دیگر شهرستانهای استان همچنان با طنین شعارهای حماسی و حضور مردمی همراه است؛ حضوری که در دویستوشصتوهفتمین شب، جلوهای دیگر از همدلی، اتحاد و ایستادگی مردم این دیار را به نمایش گذاشت.
مردان و زنان، جوانان و نوجوانان و خانوادههای اصفهانی، بار دیگر با حضور در میدان، نشان دادند که در دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران، همدل و همراه هستند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای انقلابی و ملی، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، حمایت از مدافعان امنیت و پاسداری از تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.
پرچمهای برافراشته ایران، طنین شعارهای حماسی و حضور نسلهای مختلف در کنار یکدیگر، تصویری از همبستگی مردمی را در این اجتماع شبانه رقم زد؛ حضوری که پیام آن فراتر از یک گردهمایی و بیانگر احساس مسئولیت مردم در قبال سرنوشت کشور است.