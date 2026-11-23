به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۲۶۷ شب گذشت؛ اما شور حضور همچنان پابرجاست. مردم استان اصفهان همواره ایستاده اند؛ با پرچم‌های برافراشته، صدای رسای همدلی و قلب‌هایی که برای سربلندی ایران می‌تپد.

مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه اصفهان در دویست‌وشصت‌وهفتمین شب اجتماع مردمی، با حضور در میدان و سردادن شعار‌های حماسی، بار دیگر بر وحدت، همبستگی ملی، دفاع از ایران و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شب‌های اصفهان و دیگر شهرستان‌های استان همچنان با طنین شعار‌های حماسی و حضور مردمی همراه است؛ حضوری که در دویست‌وشصت‌وهفتمین شب، جلوه‌ای دیگر از همدلی، اتحاد و ایستادگی مردم این دیار را به نمایش گذاشت.

مردان و زنان، جوانان و نوجوانان و خانواده‌های اصفهانی، بار دیگر با حضور در میدان، نشان دادند که در دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران، همدل و همراه هستند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعار‌های انقلابی و ملی، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، حمایت از مدافعان امنیت و پاسداری از تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.

پرچم‌های برافراشته ایران، طنین شعار‌های حماسی و حضور نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر، تصویری از همبستگی مردمی را در این اجتماع شبانه رقم زد؛ حضوری که پیام آن فراتر از یک گردهمایی و بیانگر احساس مسئولیت مردم در قبال سرنوشت کشور است.