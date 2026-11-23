نمایشگاه عکس، پوستر، تولید محتوا و خوشنویسی با ۸۰ اثر هنری و با هدف ترویج فرهنگ بسیج و معرفی ارزش‌ها و دستاورد‌های این نهاد انقلابی، در شهرستان قصرشیرین افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این نمایشگاه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قصرشیرین و با حضور حجت‌الاسلام حامد آرمان امام جمعه، معاون سیاسی فرمانداری، فرمانده سپاه ناحیه قصرشیرین، جمعی از مسئولان، هنرمندان و اقشار مختلف مردم در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش یافت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قصرشیرین در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با هدف معرفی دستاورد‌ها و ارزش‌های این نهاد انقلابی برپا شده است.