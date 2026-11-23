معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بازدید از روند بازسازی و رفع خسارت‌های واردشده در پی جنگ رمضان به پایانه بین‌المللی مسافری شهید حقگو بوشهر، از پیشرفت مطلوب عملیات تعمیر و بازسازی این مجموعه خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عباس محمدصادقی اظهار کرد: در پی خسارت‌های ناشی از موج انفجار در جریان جنگ رمضان، گروه‌های ارزیابی فنی با بررسی بخش‌های مختلف پایانه، میزان خسارت‌ها را احصا و متناسب با شرایط هر بخش، گروه‌های تخصصی عملیات تعمیر و بازسازی را آغاز کردند.

وی افزود: این بازدید با هدف بررسی میدانی روند اجرای اقدامات و ارزیابی میزان پیشرفت عملیات انجام شد که خوشبختانه سرعت اجرای فعالیت‌ها قابل قبول و بخش عمده‌ای از نواقص برطرف شده است. همچنین عملیات بازسازی سالن ترانزیت پایانه در مراحل پایانی قرار دارد.

معاون اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت فراهم‌سازی فضایی مطلوب و شایسته برای مسافران، تصریح کرد: بهره‌مندی از امکانات مناسب و خدمات باکیفیت، حق مسلم مسافرانی است که از این پایانه استفاده می‌کنند، ازاین‌رو با دستور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان نظارت‌های مستمر بر روند بازسازی و رفع نواقص در بخش‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمامی بخش‌ها با شرایط مطلوب در دسترس مسافران قرار گیرد.

محمدصادقی یادآور شد: پایانه مسافری شهید حقگو بوشهر در جریان جنگ رمضان و در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به بخش دریایی، بر اثر موج انفجار دچار خسارت‌هایی در بخش‌هایی از سالن پایانه شد، با این وجود به مدد تدابیر مدیریتی و تلاش مجموعه همکاران، این پایانه بدون وقفه و با تمام ظرفیت پیشین به ارائه خدمات به مسافران ادامه داده و هم‌زمان عملیات بازسازی و ترمیم خسارت‌ها نیز در حال انجام است.