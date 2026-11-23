به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری اندیکا گفت: پیکر دکتر بهزاد ابراهیمی دامپزشک جهادگر که تیرماه پارسال در کوهستان‌های شهرستان اندیکا مفقود شده بود امروز با حضور خانواده ایشان، محمد مهدی هاشمی نسب در سمت معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان دامپزشکی کشور، جمعی از مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم شهرستان اندیکا در مصلای این شهر تشییع شد.

باقر اسماعیلی‌زاده افزود: پیکر این پزشک تلاشگر، بعد از تشییع در شهر قلعه خواجه شهرستان اندیکا به تهران منتقل می شود.

دکتر ابراهیمی معاون هماهنگی گروه‌های جهادی دامپزشکی کشور، بیست و ششم تیر ماه ۱۴۰۴، بعد از ارایه خدمات دامپزشکی در مناطق عشایری کمفه شهرستان اندیکا مفقود شد.

ایشان هنگام برگشت از اردوی جهادی، به همراه تیم چهار نفره بعداز چندین ساعت پیاده روی ساعت ۱۱ ظهر ناخواسته از تیم جدا شد و تلاش‌های گسترده مردم محلی، محیط زیست، منابع طبیعی، سپاه و بسیج، تیم‌های هلال احمر بعد از گذشت بیش از یکسال منجر به یافتن جسد این پزشک تلاشگر شد.