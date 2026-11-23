به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

آمریکا ادعای ایران درباره آسیب دیدن یک فروند جنگنده اف-۱۶ بر فراز خلیج فارس بر اثر اصابت موشک را رد کرد.

نیواستریت تایمز

ایران در دادگاه‌های آمریکا و اروپا، شکایت‌هایی درباره جنایات جنگی در پی حملات آمریکا و اسرائیل مطرح کرد.

مالایی میل

آژانس دریانوردی اعلام کرد دو نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند.

استار مالزی

ترامپ مدعی شد فیلیپین با توافق‌های وارداتی انحصاری با آمریکا موافقت کرده است.

رشد اقتصادی ویتنام به گسترش طبقه متوسط منجر شده، اما وضعیت معیشتی همه مردم بهبود نیافته است.

کتامین، شایع‌ترین ماده مخدر شناسایی شده در میان جوانان در مرز مالزی و تایلند

ویتنام پلاس

معاون نخست‌وزیر: ویتنام و اندونزی باید همکاری‌های خود را در صنایع حلال، نوآوری و امنیت انرژی گسترش دهند.

آسترو آوانی

۲۴ جسد در آتش‌سوزی کارخانه تولید آب‌نبات در اندونزی پیدا شد؛ ۳۰ نفر همچنان مفقود هستند.