آمریکا ادعای ایران درباره آسیب دیدن یک فروند جنگنده اف-۱۶ بر فراز خلیج فارس بر اثر اصابت موشک را رد کرد.
ایران در دادگاههای آمریکا و اروپا، شکایتهایی درباره جنایات جنگی در پی حملات آمریکا و اسرائیل مطرح کرد.
آژانس دریانوردی اعلام کرد دو نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند.
ترامپ مدعی شد فیلیپین با توافقهای وارداتی انحصاری با آمریکا موافقت کرده است.
رشد اقتصادی ویتنام به گسترش طبقه متوسط منجر شده، اما وضعیت معیشتی همه مردم بهبود نیافته است.
معاون نخستوزیر: ویتنام و اندونزی باید همکاریهای خود را در صنایع حلال، نوآوری و امنیت انرژی گسترش دهند.
۲۴ جسد در آتشسوزی کارخانه تولید آبنبات در اندونزی پیدا شد؛ ۳۰ نفر همچنان مفقود هستند.
مهمترین عناوین رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
- ایران از انفجار دو نفتکش بزرگ پس از برخورد با مینهای دریایی در تنگه هرمز خبر داد.
- چین از آمریکا خواست محدودیتهای پیشنهادی علیه شرکتهای مخابراتی چینی را لغو کند.
-مقام ارشد حزب کمونیست چین برای شرکت در ششمین گفتوگوی امنیتی چین و آلمان عازم این کشور میشود.
-سفیر چین از آغاز فصل جدیدی در مشارکت راهبردی جامع چین و کشورهای عضو آسهآن استقبال کرد.
-فرستادگان خارجی با شیوههای توسعه پایدار صنعت آبزیپروری چین آشنا شدند.
- چین آمادگی خود را برای تسریع مذاکرات ارتقای توافق تجارت آزاد با سنگاپور اعلام کرد.
-ابتکار شنژن بر مسئولیت مشترک قدرتهای بزرگ در حفظ صلح و ثبات جهانی تأکید کرد.
روزنامه چاینا دیلی
- نشست اقلیمی سازمان ملل بدون توافق درباره پیمان مقابله با تغییرات اقلیمی به پایان رسید.
- چشمانداز شی جینپینگ برای پیشرفت همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه مورد استقبال قرار گرفت.
- اقدامات آمریکا علیه شرکتهای مخابراتی چین با توافق سران دو کشور برای تثبیت روابط مغایرت دارد.
- چین برای تقویت بازار سهام، حداقل میزان وجه تضمین معاملات اعتباری را کاهش میدهد.
-وزیر امور خارجه سوئیس به چین سفر میکند.
-دومین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین نخستین سفر تجاری خود را با بیش از سه هزار و ۸۰۰ مسافر آغاز کرد.
- تیراندازی در یک کنسرت خصوصی در کالیفرنیا ۹ مجروح بر جای گذاشت.
روزنامه گلوبال تایمز
- چین از آمریکا خواست محدودیتهای جدید علیه شرکتهای مخابراتی این کشور را لغو کند و درباره پیامدهای آن برای روابط دوجانبه هشدار داد.
- کاهش حداقل وجه تضمین معاملات اعتباری در بازار سهام چین با هدف آزادسازی منابع مالی و تقویت بازار سرمایه.
- دومین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین سفر تجاری خود را با بیش از سه هزار و ۸۰۰ مسافر آغاز کرد.
-بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا دفتر جدیدی در هنگکنگ افتتاح میکند.
- تجهیزات ارتباطی قابل حمل به واحدهای نظامی چین امکان حفظ ارتباطات در میدان نبرد را میدهد.
- ژاپن با انتقادهای گسترده کاربران اینترنتی از عملکرد نخستوزیر این کشور در نشست سران همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه روبهرو شده است.
- خودرو پرنده تماماندازه ساخت چین آزمایش موفق تغییر وضعیت پرواز را پشت سر گذاشت.
سیجیتیان
- نشست اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا بدون توافق بر سر پیمان نهایی مقابله با تغییرات اقلیمی به پایان رسید.
-چین مجموعهای از سیاستهای جدید را برای تثبیت بازار سرمایه و تقویت اعتماد سرمایهگذاران اعلام کرد.
-اختلاف بر سر سوختهای فسیلی و تأمین منابع مالی کشورهای درحالتوسعه، مانع دستیابی به توافق در نشست اقلیمی شد.
- کاهش حداقل وجه تضمین معاملات اعتباری در بورسهای چین با هدف افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه اجرا میشود.
-پیشنهادهای چین برای توسعه همکاریهای اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه در چارچوب چشمانداز شنژن مورد توجه قرار گرفت.
روزنامه مردم چین
-شی جینپینگ: باید صنایع تولیدی پیشرفته را بهطور مستمر توسعه داد و تقویت کرد.
- حمایت از نیروهای شاغل در مشاغل جدید و بهبود خدمات اجتماعی برای این گروهها.
-استان یوننان اقدامات خود را برای توسعه مناطق مرزی و بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق گسترش میدهد.
- منطقه جدید ساحلی تیانجین در حال تقویت زیستبوم نوآوری علمی و فناوری است.
-دومین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین نخستین سفر تجاری خود را آغاز کرد.
- سرمایهگذاری در زیرساختهای ریلی چین در ۱۰ ماه نخست سال به ۶۷۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان رسید.
-تعداد تجهیزات پایانهای مجهز به سامانه ناوبری ماهوارهای بیدو در چین به حدود ۴۲ میلیون دستگاه رسید.
خبرگزاری خدمات خبری چین
-تشدید تنش میان ایران و آمریکا؛ گزارشها از رهگیری پهپادهای آمریکایی و آتشسوزی نفتکشها در تنگه هرمز حکایت دارد.
-احتمال حمله مستقل اسرائیل به ایران؛ گزارشها از بررسی گزینه نظامی توسط نتانیاهو بدون تأیید آمریکا حکایت دارند.
- ترامپ اعلام کرد به دنبال دستیابی به توافقی دائمی با ایران است.
-دبیرکل سازمان ملل از ناکامی نشست اقلیمی آنتالیا در دستیابی به توافق سیاسی ابراز تأسف کرد.
-اختلال فنی در سامانههای شرکت هواپیمایی دلتا موجب تأخیر بیش از هزار و ۶۰۰ پرواز در آمریکا شد.
- گسترش درخواستها برای استعفای وزیر آموزش و علوم ژاپن در پی جنجال مربوط به تأمین مالی سیاسی.
- نیروهای امنیتی عراق از کشته شدن یکی از سرکردگان داعش در استان دیاله خبر دادند.
تارنمای تلویزیون مرکزی چین
- تحولات تنگه هرمز و افزایش تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا.
- احتمال اقدام نظامی مستقل اسرائیل علیه ایران و نگرانی از گسترش دامنه درگیریها.
-اعلام آمادگی ترامپ برای دستیابی به توافق دائمی با ایران.
-پایان نشست اقلیمی آنتالیا بدون دستیابی به توافق نهایی.
-اعلام سیاستهای جدید چین برای تقویت بازار سهام و تثبیت انتظارات اقتصادی.
- آغاز فعالیت تجاری دومین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین.
-انتقادهای بینالمللی از سیاستهای ژاپن در پی تحولات نشست سران آسیا و اقیانوسیه.
مهمترین عناوین خبری روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
رادیو پاکستان
- نخست وزیر پاکستان در پیامی، بر عزم دولت برای ریشه کن کردن تروریسم و ادامه اقدامات علیه گروههای مسلح در کشور تاکید کرد
- نیروهای امنیتی پاکستان از کشف و ضبط مقادیر زیادی سلاح و مهمات در منطقه وزیرستان شمالی خبر دادند
- رئیس جمهور، معاون نخست وزیر و رئیس مجلس ملی پاکستان در نشستی در اسلام آباد، آخرین تحولات سیاسی و وضعیت داخلی کشور را بررسی کردند
- وزرای خارجه پاکستان و عربستان در خصوص تحولات منطقهای بصورت تلفنی گفتوگو کردند
روزنامه داون
- شهباز شریف هفته آینده برای سفر رسمی و شرکت در نشست اکو به روسیه و ایران سفر میکند
- بلاول بوتو درباره گسترش دامنه جنگ ایران و آمریکا در صورت شکست مذاکرات صلح هشدار داد
- اختلال در مسیرهای دریایی منطقه در پی جنگ ایران و آمریکا، فرصت تازهای برای تبدیل بنادر پاکستان به مراکز ترانزیت کالا ایجاد کرده است
دنیا نیوز
- پاکستان امروز میزبان پانزدهمین نشست سالانه شبکه بینالمللی مراکز آموزش و پشتیبانی امنیت هستهای وابسته به آژانس بینالمللی انرژی اتمی است
- افزایش اختلافات سیاسی درباره تشکیل استانهای جدید در پاکستان / رهبران حزب مردم و جنبش متحده قومی جنبش در این زمینه گفتوگو کردن
- مقام پاکستانی در واکنش به مواضع رسانههای هند، بر ضرورت گفتوگوهای مستند درباره موضوع تروریسم تاکید کرد
روزنامه دیلی تایمز
- بحرین مدعی شد در حملات منتسب به ایران، یک شهروند پاکستانی نیز زخمی شده است
- درآمد دولت پاکستان از محل عوارض سوخت در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ از ۱۱۰۰ میلیارد روپیه فراتر رفت
- سفر وزیر خارجه پرتغال به پاکستان با هدف گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور
- توافق جدید پاکستان و عمان برای تامین فرآوردههای نفتی و اختصاص خط اعتباری ۲۰۰ میلیون دلاری به شرکت نفت پاکستان