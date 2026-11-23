به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نخستین نشست همکاری و تعامل راهبردی قوای سه‌گانه در ارتقای نظام پیشگیری از وقوع جرم با حضور رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، معاونان و مدیران ذی‌ربط معاونت اول قوه قضاییه، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت‌های مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و راهبردی قوه قضائیه و دبیر کارگروه هماهنگ‌کننده پیشگیری از وقوع جرم قوه مجریه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد. در این نشست بر ضرورت همکاری راهبردی و ارتقای ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی دخیل در نظام پیشگیری از وقوع جرم، هم‌افزایی و هماهنگی بین‌بخشی به مثابه اصل اولیه و بنیان حکمرانی مطلوب تأکید شد.

امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در نخستین جلسه که با موضوع «بررسی حکم قانونی مرتبط با حوزه پیشگیری از وقوع جرم در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت» تشکیل شد، ضمن بررسی کامل الزامات و ظرفیت‌های بند «د» ماده ۸۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت از جنبه‌های گوناگون، بر اهمیت نگرش فراقوه‌ای و همه‌جانبه‌نگر به نظام پیشگیری از وقوع جرم در اعتلای سرمایه اجتماعی و نقش بی‌بدیل آن در اقناع مؤثر آحاد جامعه و در نهایت دستیابی به حکمرانی مطلوب تأکید کرد. مقرر شد این جلسات در بازه‌های زمانی مشخص به شکل مستمر و با حضور فعال اعضای حاضر و برخی دیگر از نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، تا دستیابی به سازوکار یکپارچه و منسجم با هدف هم‌افزایی و هماهنگی فراقوه‌ای و میان‌بخشی در مصادیق و مفاهیم و پرهیز از موازی‌کاری، حذف فرآیند‌های زائد و شفاف‌سازی روند‌های مالی و اعتباری ادامه یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه موضوع اصلی، ارتقای نظام پیشگیری کشور است، گفت: اگر نظام پیشگیری به‌درستی در جایگاه خود مستقر شود، زمینه تحقق حکمرانی مطلوب فراهم خواهد شد. پیشگیری چیزی جز مشارکت همگانی نیست و مردم، بخش‌های حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی، هر یک در این زمینه مسئولیت و نقش دارند.

امیری اصفهانی همچنین خواستار انتقال رویکرد مشارکتی به مجموعه‌های مختلف و جلب همراهی همه بازیگران و مسئولان مرتبط شد و افزود: باید این همدلی را از طریق جلسات منظم تقویت کنیم و پیام ضرورت مشارکت در پیشگیری را به همه مجموعه‌های مخاطب و دستگاه‌های مسئول منتقل کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به موضوع تأمین اعتبار برای اجرای برنامه‌های پیشگیری گفت: اعتبار موضوع مهمی است، اما نباید همه مشکلات را به تأمین منابع مالی محدود کنیم. در نظام حکمرانی ظرفیت‌ها و مزیت‌های متعددی وجود دارد که اگر هوشمندانه از آنها استفاده شود، بسیاری از مسائل سامان پیدا می‌کند و موضوع اعتبارات نیز در مسیر واقعی خود قرار می‌گیرد.

امیری اصفهانی با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های پیشگیری در مجموعه‌های تابع قوه قضائیه افزود: همان‌طور که از سایر دستگاه‌ها خواسته‌ایم برنامه‌های پیشگیری خود را ارائه کنند، این موضوع به مجموعه‌های تابع قوه قضائیه نیز ابلاغ شده است و امیدواریم این اقدام نیز به‌طور کامل محقق شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بررسی میزان اجرای مصوبات گذشته را از محور‌های مهم جلسات آتی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دانست و افزود: یکی از موضوعاتی که در نخستین جلسات شورای عالی مورد توجه قرار خواهد گرفت، بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مصوبات قبلی است؛ به این معنا که هر دستگاه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، مشکلات، چالش‌ها، موانع و فرصت‌های پیش‌رو ارائه کند تا بتوان از مباحث کارشناسی مطرح‌شده در این نشست نیز در جلسات شورای عالی و با حضور همه اجزای حاکمیت استفاده کرد.

رئیس مرکز حل اختلاف: پیشگیری از جرم بدون همکاری دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست

حجت‌الاسلام موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، نیز با تأکید بر اینکه جرم معمولاً معلول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی است، گفت: قوه قضائیه به‌تنهایی نمی‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم به موفقیت برسد و همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه همکاری کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: باید مشخص شود هر یک از دستگاه‌های مسئول چه برنامه‌ای ارائه کرده‌اند و چه میزان از تکالیف خود را اجرا کرده‌اند. با گذشت بخشی از زمان اجرای برنامه هفتم، لازم است وضعیت جرایم و میزان تحقق اهداف به‌صورت مستمر بررسی شود تا روشن شود در کدام حوزه‌ها کاهش و در کدام حوزه‌ها افزایش وقوع جرم داشته‌ایم.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، ایجاد سازوکار پیگیری مستمر و گزارش‌دهی دستگاه‌ها را ضروری دانست و در عین حال بر پرهیز از قضایی کردن موضوعات غیرضروری تأکید کرد.

حجت‌الاسلام موسوی صلح و سازش را نیز از ظرفیت‌های مؤثر در پیشگیری از تکرار خشونت و وقوع جرایم بعدی دانست و گفت: سازش در پرونده‌هایی مانند قتل و قصاص می‌تواند از تداوم چرخه خشم و انتقام جلوگیری کند و زمینه حفظ کرامت طرفین را فراهم آورد.

سرگزی: قضازدایی باید به کاهش واقعی وقوع جرم منجر شود

سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی ابهامات و ایرادات موجود در فرایند قانون‌گذاری گفت: هرچند ممکن است در قوانین ابهاماتی وجود داشته باشد، دستگاه‌های مجری باید برای رفع آنها اقدام کنند و قوه قضاییه نیز به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی در اجرای تکالیف قانونی نقش‌آفرینی کند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جداول پیوست برنامه هفتم، شاخص‌ها و عملکرد‌های مورد انتظار از دستگاه‌ها را مشخص کرده است، تأکید کرد نباید موضوع اجرای این حکم صرفاً به تفسیر عددی کاهش ۱۰ درصدی جرایم محدود شود و لازم است همه شاخص‌ها و تکالیف مرتبط در ارزیابی عملکرد‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قضازدایی و بازنگری در دایره جرم‌انگاری را از راهکار‌های قابل بررسی دانست و گفت: در مواردی که امکان دارد، می‌توان برخی رفتار‌ها را از قلمرو جرم خارج کرد تا افراد با برچسب مجرمانه مواجه نشوند و زمینه سوق یافتن آنان به رفتار‌های مجرمانه بعدی فراهم نشود.

وی تأکید کرد قضازدایی نباید صرفاً با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها انجام شود، بلکه باید اقدامی پیشینی برای جلوگیری از وقوع جرم باشد.

غمامی: ابهام در شاخص‌ها و ضرورت اصلاح سازوکار‌های اجرایی

محمد غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، در این نشست با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه است، افزود: با وجود این تکلیف، همه سازوکار‌های اجرایی تحقق پیشگیری در اختیار قوه قضائیه نیست و همین مسئله می‌تواند دستیابی به اهداف تعیین‌شده را دشوار کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری تعیین دقیق شاخص‌ها و مصادیق جرایم مهم و اولویت‌دار را از پیش‌نیاز‌های اجرای برنامه دانست و گفت: باید روشن شود منظور از جرم مهم چیست و اهمیت جرم بر چه اساسی سنجیده می‌شود؛ آیا نوع مجازات، قابلیت تجدیدنظر یا آثار اجتماعی و عمومی جرم ملاک است؟ تا زمانی که این معیار‌ها مشخص نباشد، ارزیابی میزان تحقق هدف کاهش جرایم نیز با ابهام روبه‌رو خواهد بود.

غمامی همچنین ناهماهنگی میان آمار‌های جنایی قوه قضائیه، دستگاه‌های کشور و ضابطان را یکی از موانع برنامه‌ریزی دقیق عنوان کرد و خواستار ایجاد نظام آماری یکپارچه و حضور مؤثر ضابطان در کارگروه‌های مرتبط شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری افزود: کاهش آمار پرونده‌ها لزوماً به معنای کاهش واقعی جرم نیست؛ چراکه ممکن است با جرم‌زدایی یا انتقال فرایند رسیدگی از یک نهاد به نهاد دیگر، آمار قضایی کاهش یابد، در حالی که رفتار مجرمانه همچنان ادامه داشته باشد و حتی بخشی از جرایم در آمار رسمی منعکس نشود.

غمامی تأکید کرد کارگروه‌های تخصصی باید خلأ‌های قانونی و اجرایی را شناسایی و برای رفع آنها راهکار‌های جامع ارائه کنند و معاونت اول قوه قضائیه نیز آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

رشیدی: شناسایی ضعف‌های کنترل داخلی دستگاه‌ها راهکار مؤثر پیشگیری از فساد است

علی رشیدی، نماینده دیوان محاسبات کشور، با تقسیم جرایم به دو گروه جرایم عمومی و جرایمی که به عملکرد مستقیم دستگاه‌های اجرایی مرتبط‌اند، گفت: در اجرای تکالیف پیشگیری باید توجه ویژه‌ای به جرایمی داشت که منشأ آنها فرایند‌ها و عملکرد دستگاه‌هاست؛ از جمله تخلفات و جرایم مرتبط با تجارت خارجی و گمرک.

نماینده دیوان محاسبات کشور با اشاره به ظرفیت‌های قانونی دیوان محاسبات در بررسی کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها افزود: اگر ضعف‌های کنترل داخلی و نقاط آسیب‌پذیر فرایند‌های اداری شناسایی و اصلاح شوند، می‌توان از وقوع بخش قابل توجهی از تخلفات، جرایم و فساد‌ها جلوگیری کرد. البته شناسایی منشأ فساد نیازمند شناخت دقیق فرایند‌های هر دستگاه است و نمی‌توان صرفاً با مکاتبه و درخواست گزارش از دستگاه‌ها به نتیجه رسید.

رشیدی با اشاره به تجربه خود در بررسی فرایند‌های گمرکی گفت: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در برخی فرایند‌ها ممکن است زمان‌بر باشد و حتی پس از ارائه راهکار نیز پیگیری‌های طولانی لزوماً به پاسخ مؤثر منجر نشود؛ بنابراین باید سازوکار مشخصی برای پیگیری پیشنهاد‌ها و اصلاح فرایند‌ها وجود داشته باشد.

نماینده دیوان محاسبات کشور همچنین هشدار داد مفهوم پیشگیری نباید آن‌قدر گسترده تعریف شود که هر نوع هزینه‌ای ذیل آن قرار گیرد، بلکه باید جرم یا آسیب هدف، راهکار عملیاتی و منابع مورد نیاز به‌صورت روشن مشخص شود. این مسئول تقویت شورای پیشگیری، برگزاری منظم جلسات قانونی، تعیین مصادیق و تقسیم کار میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را ضروری دانست.

تصمیم‌گیری داده‌محور، پیش‌نیاز اثربخشی برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم

فراهانی، نماینده مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه، نیز با تأکید بر اینکه آمار و اطلاعات از الزامات برنامه‌ریزی در حوزه پیشگیری است، خواستار تعیین شاخص‌های روشن برای شناسایی جرایم مهم و اولویت‌دار شد و گفت: ممکن است برخی جرایم از نظر فراوانی در میان اتهامات پرتکرار قرار نگیرند، اما از نظر آثار اجتماعی و اهمیت، نیازمند توجه ویژه باشند.

نماینده مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه با اشاره به داده‌های سازمان زندان‌ها مبنی بر اینکه بیش از نیمی از زندانیان تحصیلاتی کمتر از دوره متوسطه اول دارند، بر اهمیت نقش نهاد‌های آموزشی، به‌ویژه آموزش‌وپرورش، در سیاست‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

مدیرکل مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه با اشاره به برخورداری این مرکز از داده‌های مدون، سامانه‌های پایش و ابزار‌های تحلیل اطلاعات، آمادگی این مجموعه را برای ارائه داده‌های مورد نیاز کارگروه‌ها اعلام کرد و یادآور شد که نباید صرفاً به پرونده‌های ثبت‌شده اکتفا کرد؛ زیرا برخی جرایم کشف‌نشده یا پیچیده ممکن است در آمار‌های رسمی بازتاب کافی نداشته باشند.

احساس امنیت عمومی نیز باید در ارزیابی کاهش جرایم لحاظ شود

کیان‌منش، مشاور معاون راهبردی قوه قضائیه، نیز اجرای برنامه کاهش جرایم را نیازمند هدف‌گذاری دقیق، واقع‌بینانه و قابل سنجش دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول باید نقاط آسیب و حلقه‌های فساد در حوزه فعالیت خود را شناسایی کنند و میزان اثربخشی برنامه‌های پیشگیری آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

مشاور معاون راهبردی قوه قضائیه پیشنهاد کرد در کنار شاخص‌های موجود، شاخص «احساس امنیت» نیز در ارزیابی نتایج برنامه مورد توجه قرار گیرد و افزود: برخی جرایم خرد، هرچند ممکن است از نظر حجم مالی یا فراوانی در اولویت نخست قرار نگیرند، تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت عمومی دارند.

کیان‌منش گفت: سرقت‌های خرد و اتفاقاتی که امنیت روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، نباید به دلیل ارزش مالی پایین‌تر نادیده گرفته شوند. از این رو، ارزیابی موفقیت برنامه نباید تنها بر کاهش عددی جرایم متمرکز باشد و آثار اقدامات بر امنیت ادراک‌شده مردم نیز باید سنجیده شود.

کمبود اعتبارات و جرم‌انگاری گسترده از چالش‌های پیشگیری است

فاطمه پورمیرزا، رئیس گروه قضایی سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به ضرورت پیش‌بینی منابع برای اجرای تکالیف قانونی افزود: اجرای برنامه‌های پیشگیری به آموزش، بهره‌گیری از استادان و کارشناسان، اطلاع‌رسانی و اجرای برنامه‌های عملیاتی نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌ها بدون تأمین امکانات و اعتبارات لازم همه تکالیف را اجرا کنند.

رئیس گروه قضایی سازمان برنامه و بودجه کشور گرایش به کیفری‌سازی مسائل و تبدیل موضوعات مختلف به پرونده‌های کیفری را از چالش‌های موجود دانست و بر ضرورت همکاری مجلس برای بازنگری در جرم‌انگاری‌های گسترده تأکید کرد.

پورمیرزا همچنین عوامل اقتصادی و فرهنگی و تأثیر فناوری‌های نوین، از جمله اینترنت و هوش مصنوعی، را از موضوعاتی دانست که باید در سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرند.

رئیس گروه قضایی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش بازدارندگی برخی مجازات‌ها و هزینه‌های نگهداری زندانیان گفت: حبس علاوه بر تحمیل هزینه به دولت، آثار و پیامد‌هایی برای خانواده زندانیان نیز دارد. با وجود ظرفیت قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، اجرای برخی از این مجازات‌ها، از جمله خدمات عمومی رایگان، با موانعی روبه‌روست و در مواردی حتی متهمان حبس را به اجرای مجازات جایگزین ترجیح می‌دهند.