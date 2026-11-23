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بانوان ایران زمین همواره در همه عرصه ها، بسیجی وار به میدان آمدند و بی ادعا ماندند. از نقششان در پشتیبانی از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس گرفته تا نزیک به ۹ ماه میدان داری.جانفدایانی بی نام و نشان که نقشههای دشمنان را نقش برآب میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حضور آگاهانه و باشکوه مردم بهویژه بانوان، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران پای آرمانهای اسلامی است.
شیرزنان ایرانی با حضور پرشور خود نشان دادهاند که همواره در صحنه دفاع از ارزشها و آرمانهای اسلامی ایستادهاند و هیچگاه میدان را ترک نکردهاند.