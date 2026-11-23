حضور بانوان در تجمعات شبانه پیام روشنی به دشمنان است

بانوان ایران زمین همواره در همه عرصه ها، بسیجی وار به میدان آمدند و بی ادعا ماندند. از نقششان در پشتیبانی از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس گرفته تا نزیک به ۹ ماه میدان داری.جانفدایانی بی نام و نشان که نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کنند.