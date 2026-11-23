رئیس دادگستری سمیرم بر رعایت عدالت رسانه‌ای و بی‌طرفی در فعالیت خبرنگاران و فعالان فضای مجازی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسماعیل موحد در نشست با خبرنگاران و فعالان فضای مجازی گفت: خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند و باید مشکلات مردم را به مسئولان منتقل کنند.

وی تکریم ارباب رجوع، اطاله دادرسی، رعایت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم را از موضوعات مورد توجه دادگستری برشمرد و افزود: اطلاع‌رسانی درباره حقوق عامه از وظایف خبرنگاران و در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر است.