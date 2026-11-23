همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین تجلیل از کتابداران روستایی بخش مرکزی مهریز یزد با حضور امام جمعه دهستان بهادران، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین تجلیل از کتابداران روستایی بخش مرکزی مهریز یزد با حضور امام جمعه دهستان بهادران، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان مهریز برگزار شد.

در این مراسم که با هدف تقدیر از تلاش‌های خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی در روستا‌ها برگزار شد، حجت الاسلام حسینی زاده امام جمعه دهستان بهادران طی سخنانی اظهار داشت: کتابخوانی کاری بسیار ارزشمند است و رشد بشر با مطالعه و بهره‌گیری از تجربه‌های نسل‌های گذشته شکل می‌گیرد. وی همچنین بر نقش مهم کتابداران در هدایت نسل جوان به سوی دانایی و آگاهی تأکید کرد.

در ادامه، مهدی رفیع بخشدار مرکزی مهریز، در سخنانی با اشاره به جایگاه والای کتاب و مطالعه در توسعه پایدار جامعه، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اهتمام همگانی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی با نگاهی عدالت‌محور تأکید کرد.

بخشدار مرکزی مهریز در این نشست با بیان اینکه دسترسی به کتاب و امکانات فرهنگی باید به صورت متوازن در تمامی مناطق روستایی فراهم شود، بر اهمیت تداوم این مسیر جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی و بالندگی نسل آینده تأکید و از تلاش‌های شبانه‌روزی کتابداران روستایی تقدیر کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی و اختصاص یک دستگاه کتابخانه سیار به روستا‌های بخش مرکزی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این کتابخانه سیار، دسترسی ساکنان روستا‌ها و به‌ویژه کودکان و نوجوانان به منابع مطالعاتی غنی تسهیل شده و عموم مردم می‌توانند از خدمات فرهنگی آن بهره‌مند گردند.

سعید قریشی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز، در این آیین با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند کتابخانه‌های روستایی، بر ضرورت توجه و حمایت بیشتر از این مراکز فرهنگی تأکید کرد.

در پایان از زحمات ۴ کتابدار روستا‌های عصمت اباد، مدوار، گردکوه و بهادران تجلیل شد.