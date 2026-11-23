با تکریم از مادران و همسران شهدا به مناسبت وفات حضرت‌ام البنین (س) در تجمعات شبانه استان در ساری؛ پرچم میزبانی اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی به نماینده ولی‌فقیه در استان و معاون استاندار مازندران اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین تجلیل و تکریم از مادران و همسران شهدا به مناسبت وفات حضرت‌ام البنین (س) با حضور گسترده مردم و مسئولان و خانواده معظم شهدا در تجمعات شبانه استان در ساری برگزار شد.

همچنین در این مراسم مدیرکل صداوسیمای مازندران، پرچم میزبانی بیست‌وچهارمین دوره اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی را به نماینده ولی‌فقیه در استان و معاون استاندار مازندران اهدا کرد.

میدان امام حسین (ع) ساری، شامگاه یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵ میزبان مردمی بود که در دویست‌وشصت‌وهفتمین شب مقاومت، بار دیگر گرد هم آمدند تا بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، راه شهیدان و تداوم مسیر مقاومت تأکید کنند.

این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در مازندران، معاون سیاسی امنیتی استاندار و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد، با گرامیداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، جلوه‌ای ویژه از ارادت به فرهنگ ایثار و وفاداری به سیره اهل‌بیت (ع) به خود گرفت.

تجدید بیعت با امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی) و پاسداشت مقام مادران و همسران شهدا، از محور‌های این اجتماع بود؛ مادران و همسرانی که صبر و استقامت آنان، بخشی ماندگار از روایت ایثار و تاریخ پرافتخار این سرزمین است.

اهدا پرچم پیرغلامان حسینی به نماینده ولی‌فقیه در استان و معاون استاندار مازندران

در اجتماع باشکوه مردمی میدان آیینی امام حسین (ع) شهرستان ساری، پرچم بیست‌وچهارمین دوره اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، به نشانه پاسداشت فرهنگ عاشورا و تجلیل از سال‌ها عشق و دلدادگی به ساحت سیدالشهدا (ع)، از سوی دکتر سیروس مدیرکل صداوسیمای مازندران به نماینده ولی‌فقیه در استان و معاون استاندار مازندران اهدا شد.

این آیین، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم مازندران با فرهنگ عاشورا و ارادت قلبی آنان به خاندان اهل‌بیت (ع) بود؛ پرچمی که روایتگر عشق نسل‌ها به مکتب امام حسین (ع) و یادآور شکوه خدمت پیرغلامان و خادمان حسینی است.

استان مازندران؛ سال آینده میزبان بیست‌وچهارمین دوره اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی سراسر کشور خواهد بود.