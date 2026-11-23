به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی نویسنده نوشت: او در شمار نویسندگانی بود که در جست‌وجوی افق‌های تازه، زبان و جهان رواییِ ویژه خویش را آفرید و قصه‌هایی ماندگار روایت کرد که نسل‌هایی از خوانندگان را با خویش همراه ساخت.

متن پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون؛ آنچه ماه‌ها از اندیشیدن به آن گریزان بودیم، سوگمندانه به تلخیِ واقعیت پیوست و رضا امیرخانی از میان ما رفت. دریغا که چشم انتظاری بسیاری از دوست‌داران فرهنگ برای انتظار بهبودی او، به وصال نینجامید و سرنوشت محتوم، مجال بازگشت نویسنده‌ای را گرفت که قلم خلاق و کلام نافذ او، تحسین‌برانگیز بود.

رضا امیرخانی در شمار نویسندگانی بود که در جست‌وجوی افق‌های تازه، زبان و جهان رواییِ ویژه خویش را آفرید. نثر پرتحرک، تخیل بارور و جسارت او در آزمودن ظرفیت‌های زبان فارسی، با دلبستگی عمیقش به فرهنگ، ایمان و هویت ایرانی و اسلامی درآمیخته بود. او از «ارمیا» و «منِ او» تا «بیوتن» و «قیدار»، قصه‌هایی ماندگار روایت کرد که نسل‌هایی از خوانندگان را با خویش همراه ساخت.

این فقدان اندوه‌بار را به خانواده ارجمند امیرخانی، جامعه ادبی ایران و دوستداران آثارش تسلیت می‌گویم و امید دارم که خداوند متعال او را در کنار محبوب حقیقی‌اش، حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) آرامش دهد.»

رضا امیرخانی، نویسنده شناخته‌شده ادبیات داستانی معاصر ایران، دوشنبه (دوم آذر) پس از یک دوره بیماری درگذشت. او پس از سقوط با پاراگلایدر در آذر ۱۴۰۴، مدتی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود.

در وبگاه رسمی این هنرمند آمده است: «انا لله و انا الیه راجعون؛ اذان صبح دوشنبه، روح رضا امیرخانی در کمال یقین و صداقت و استواری به آسمان پر کشید. سی سال مجاهده با قلم برای او کارنامه‌ای رقم زد که انشاءالله روز محشر محبوبین قلبی او، چهارده معصوم، صلوات الله علیهم اجمعین پذیرای او باشند. مراسم تدفین و ختم به استحضار دوستداران می‌رسد.»