زاکانی: عشایر با برنوهایشان اراده ملت را به رخ دشمن کشیدند
شهردار تهران گفت: حماسه برنو بهدستان عشایر کهگیلویه و بویراحمد و حضور این مردم در میدان دفاع از کشور، جلوهای از اراده مردمی و پاسخی معتبر به دشمن بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در سومین رویداد جام رسانه امید، در واکنش به حماسه برنو بهدستان عشایر کهگیلویه و بویراحمد در جنگ ۴۰ روزه، این حضور را نمادی از اراده و مشارکت مردم در دفاع از کشور توصیف کرد. زاکانی با اشاره به نقشآفرینی عشایر در این حماسه اظهار کرد: این اتفاق نمادی از حضور تمامقد مردم در صحنه صیانت و دفاع از کشورشان بود و تجلی اراده مردمی را به نمایش گذاشت. شهردار تهران افزود: در آن نقطه، دشمن با پاسخی معتبر مواجه شد و این حضور نشان داد که مردم با تکیه بر خاستگاه و اراده خود برای دفاع از سرزمینشان در میدان حضور دارند. زاکانی با قدردانی از نقش عشایر کهگیلویه و بویراحمد در این حماسه گفت: باید به این مردم درود فرستاد و از عشایر به بزرگی یاد کرد. وی افزود: حماسه برنو بهدستان عشایر کهگیلویه و بویراحمد در جنگ ۴۰ روزه، جلوهای از حضور و مشارکت مردمی در دفاع از سرزمین و مقابله با تعرض دشمن بود.