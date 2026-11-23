به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در سومین رویداد جام رسانه امید، در واکنش به حماسه برنو به‌دستان عشایر کهگیلویه و بویراحمد در جنگ ۴۰ روزه، این حضور را نمادی از اراده و مشارکت مردم در دفاع از کشور توصیف کرد.

زاکانی با اشاره به نقش‌آفرینی عشایر در این حماسه اظهار کرد: این اتفاق نمادی از حضور تمام‌قد مردم در صحنه صیانت و دفاع از کشورشان بود و تجلی اراده مردمی را به نمایش گذاشت.

شهردار تهران افزود: در آن نقطه، دشمن با پاسخی معتبر مواجه شد و این حضور نشان داد که مردم با تکیه بر خاستگاه و اراده خود برای دفاع از سرزمینشان در میدان حضور دارند.

زاکانی با قدردانی از نقش عشایر کهگیلویه و بویراحمد در این حماسه گفت: باید به این مردم درود فرستاد و از عشایر به بزرگی یاد کرد.

وی افزود: حماسه برنو به‌دستان عشایر کهگیلویه و بویراحمد در جنگ ۴۰ روزه، جلوه‌ای از حضور و مشارکت مردمی در دفاع از سرزمین و مقابله با تعرض دشمن بود.