به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم باشکوه که با حضور خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار گردید، از مادران و همسران شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر و همچنین شهدای حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ تجلیل به عمل آمد.

شرکت‌کنندگان در این آیین ملی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و تداوم راه و آرمان‌های عظیم شهیدان تأکید کردند.

این مراسم با هدف پاسداشت صبر، استقامت و فداکاری بی‌نظیر مادران و همسرانی برگزار شد که در مسیر دفاع از میهن و صیانت از ارزش‌های کشور، عزیزان خود را فدای میهن کردند.