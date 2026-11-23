به مناسبت هفته بسیج جمعی از کارکنان و بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج با امام جمعه مهریز دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به مناسبت هفته بسیج جمعی از کارکنان و بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج با امام جمعه مهریز دیدار کردند.

امام جمعه مهریز در این نشست با تبریک هفته بسیج، بسیج را نماد روحیه مسئولیت‌پذیری، آمادگی و خدمت‌رسانی به مردم دانست و اظهار داشت: بسیجیان همواره با روحیه‌ای مسئولانه و جهادی، آماده حضور در عرصه‌های مختلف خدمت هستند.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی افزود: بسیجی کسی است که در صورت بروز مشکل در جامعه، برای یافتن راه‌حل و رفع مشکلات تلاش می‌کند و با احساس مسئولیت، در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارد.

وی با تأکید بر نقش اثرگذار بسیج در جامعه تصریح کرد: بسیجیان در همه عرصه‌ها حضوری فعال دارند و خدمت به مردم را محدود به زمان و مکان خاصی نمی‌دانند؛ بلکه همواره برای حل مسائل و کمک به پیشرفت جامعه آماده هستند.