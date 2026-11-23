رئیس بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به نگاه عمیق استاد مرحوم مهدی گلشنی به علم و حکمت الهی گفت: این استاد برجسته علاوه بر وجه مادی و کاربردی علم، به وجه معنوی آن و راز و رمز‌های نهفته در دانش توجه داشت و معتقد بود علم نور است.

گلشنی به باطن علم و راز و رمز نهفته در دانش توجه داشت

گلشنی به باطن علم و راز و رمز نهفته در دانش توجه داشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اکبر صالحی در مراسم تشییع پیکر مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، با ابراز تأسف از فقدان این استاد و همکار گرانقدر اظهار داشت: افتخار آشنایی من با مرحوم گلشنی به سال ۱۳۵۷ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد.

وی افزود: اگرچه از سال ۱۳۵۶ عضو هیئت علمی دانشگاه بودم، چون به‌تازگی وارد دانشگاه شده بودم، فرصت کافی برای آشنایی با استادان نداشتم؛ اما پس از پیروزی انقلاب و در ابتدای تحولات آن دوران، با یکدیگر آشنا شدیم.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به آموخته‌های خود از گلشنی در سال‌های نخست پس از انقلاب گفت: در سال ۱۳۵۸ از این برادر عزیز، به‌ویژه در حوزه مسائل سیاسی، مطالب بسیاری آموختم؛ زیرا آن زمان تازه‌وارد بودیم و ایشان نسبت به مسائل سیاسی و تحولات آن دوران آگاهی و شناخت بیشتری داشت.

صالحی با اشاره به سخنان دیگر حاضران درباره جایگاه علمی و مقام توحیدی گلشنی اظهار داشت: می‌خواهم از زاویه دیگری شخصیت ایشان را توصیف کنم. دکتر گلشنی شخصیتی متعلق به علم بود و به معنای واقعی به علم تعلق خاطر داشت.

وی با بیان اینکه علم امری ارزشمند و ممدوح است و کسی درباره ارزش آن تردیدی ندارد، افزود: انسان موجودی است که دو وجه متمایز دارد؛ یک وجه مادی و جسمی و وجه دیگر روحانی و معنوی است. علم از منظر تسلط بر پدیده‌های طبیعت، به انسان کمک می‌کند تا بر ضرورت‌ها و پدیده‌های طبیعی مسلط شود و نیاز‌های خود را تأمین کند.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی ادامه داد:، اما دکتر گلشنی، همان‌طور که دوستان دیگر نیز اشاره کردند، به وجه دیگر علم و دانش، یعنی وجه معنوی آن نیز توجه داشت؛ به راز و رمزی که پشت علم نهفته است. علم ظاهری دارد که همه ما به آن توجه می‌کنیم، اما کمتر کسانی هستند که به باطن علم نیز توجه داشته باشند و بخواهند میان ظاهر و باطن آن پیوند برقرار کنند.

صالحی گفت: در همین نقطه است که می‌توان گفت دکتر گلشنی از حکمت الهی برخوردار بود. اگر اشتباه نکنم، یکی از دوستان به جمله طلایی ایشان اشاره کرد که می‌گفت «علم، نور است». آیه «الله نور السماوات و الارض» نیز بیانگر همین حقیقت است و این نگاه، همه آنچه را که می‌خواهم درباره شخصیت علمی و معنوی ایشان بگویم، در خود جای داده است.

وی در ادامه با اشاره به آیه «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» گفت: خداوند در این آیه به مؤمنان و کسانی که از علم برخوردارند اشاره می‌کند و برای اهل علم جایگاه و درجاتی قائل می‌شود. در این آیه نوعی تفکیک وجود دارد که البته در عین حال با پیوند همراه است و این موضوع نیز قابل تأمل است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره ارزش علم نافع اظهار داشت: گاهی می‌شنویم علمی که نافع نباشد، ارزش ندارد. این سخن درست است و در احادیث نیز به آن اشاره شده، اما باید توجه داشت که خود علم نیست که ارزش ندارد، بلکه نحوه کاربرد علم است که می‌تواند آن را ارزشمند یا بی‌ارزش کند.

رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف برای تبیین این موضوع افزود: برای مثال، اگر از دانش هسته‌ای در تولید برق استفاده شود، این علم کاربردی نافع خواهد داشت. خداوند عالم است و علم را در اختیار دارد، اما این ما هستیم که با نحوه به‌کارگیری دانش می‌توانیم آن را به امری نافع یا غیرنافع تبدیل کنیم.

وی با اشاره به مفهوم خشیت الهی گفت: در ترجمه‌ها گاهی واژه خشیت را به ترس معنا می‌کنند، در حالی که ترس، واژه دقیقی برای بیان مفهوم خشیت نیست بلکه نوعی تواضع است؛ زمانی که انسان در برابر بزرگی و عظمت یک حقیقت قرار می‌گیرد، خود را کوچک و حقیر احساس می‌کند.

صالحی ادامه داد: خشیت به معنای احترامی عمیق است که از درک کوچکی و ناچیزی انسان در برابر عظمت الهی ناشی می‌شود. در حوزه علم و شناخت نیز این علما هستند که هنگام شناخت پدیده‌های طبیعت و رسیدن به کنه عظمت خلقت الهی، چنین احساسی پیدا می‌کنند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به پیچیدگی‌های دانش فیزیک اظهار داشت: وقتی انسان واقعاً وارد مسائل فیزیکی می‌شود، گاهی دچار سردرگمی می‌شود، اما فیزیکدانان باهوش هستند و خداوند انسان را باهوش آفریده است تا برای مجهولات راهی پیدا کند. فیزیکدانان همواره راهی برای پیش رفتن و یافتن پاسخ‌ها پیدا می‌کنند، اما هنوز پاسخ بسیاری از پرسش‌های اساسی مشخص نیست.

وی با بیان اینکه ماهیت ماده همچنان از پرسش‌های بنیادین فیزیک است، گفت: برای مثال، هنوز نمی‌دانیم ماده چیست. بله، ماده را چیزی تعریف می‌کنیم که حامل انرژی و تکانه باشد، اما اینکه ماده به‌واقع چیست و چه چیزی آن را به صورت ملموس تشکیل می‌دهد، همچنان جای بحث و تأمل دارد.

وزیر اسبق امور خارجه در ادامه با اشاره به آموخته‌های خود از گلشنی گفت: من از ایشان مطالب بسیاری آموختم و آشنایی با این استاد بزرگوار موجب شد با نگاه عمیق‌تری به علم و مسائل بنیادین آن توجه کنم.

وی در پایان با اشاره به سخنان پیامبر اکرم (ص) درباره آنچه پس از مرگ انسان باقی می‌ماند، اظهار داشت: طبق سخن پیامبر اکرم اسلام (ص)، هنگامی که انسان دنیا را ترک می‌کند، سه چیز از او باقی می‌ماند؛ صدقه جاریه، علمی که دیگران از آن بهره‌مند شوند و فرزندان صالح.