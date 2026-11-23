هم‌زمان با اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در حوزه اقتصاد مقاومتي، يک واحد نيروگاه خورشيدي ۵ کيلوواتي با حضور فرمانده سپاه ناحيه روانسر، امام جمعه شهرستان و جمعي از مسئولان در دهستان حسن‌آباد افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این نیروگاه با پیگیری قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی و با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال احداث شده است.

تأمین اعتبار این طرح از طریق پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت هفت‌ساله انجام شده و هدف از اجرای آن، کمک به رفع ناترازی برق، توسعه استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و فراهم‌سازی زمینه اشتغال پایدار و درآمدزایی برای خانوار‌های منطقه عنوان شده است.

با بهره‌برداری از این واحد، تعداد نیروگاه‌های خورشیدی راه‌اندازی‌شده در شهرستان روانسر به ۲۹ واحد رسیده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده توجه به ظرفیت‌های بومی، حمایت از طرح‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس و نقش‌آفرینی بسیج سازندگی در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار منطقه است.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان روانسر می‌تواند علاوه بر کمک به تأمین بخشی از نیاز شبکه برق، زمینه‌ساز مشارکت بیشتر مردم در تولید انرژی و تقویت اقتصاد خانوار‌های روستایی شود.