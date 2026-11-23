به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سامانه ۴۰۳۰، همراه مطمئن مادران در مسیر بارداری تا تولد سالم است؛ سامانه‌ای که به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه مشاوره رایگان به مادران باردار و بانوانی است که قصد بارداری دارند.

شهلا نظری، مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک، گفت: مادران و بانوان می‌توانند برای دریافت مشاوره‌های مراقبتی دوران بارداری و راهنمایی‌های مرتبط با زایمان، در هر ساعت از شبانه‌روز با شماره ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

در ساوه هم یک واحد تولیدی با ورود به عرصه مسئولیت‌های اجتماعی، گامی عملی برای رفع دغدغه مسکن جامعه کارگری برداشته و عملیات ساخت مسکن ویژه کارگران خود را آغاز کرده است؛ اقدامی که در کنار تأمین معیشت، می‌تواند به آرامش و امنیت خانواده‌های کارگری کمک کند.

از سوی دیگر، ایران با یکی از سریع‌ترین روند‌های سالمندی جمعیت مواجه است؛ تحولی که فرصت برنامه‌ریزی برای مدیریت آن محدود است و ضرورت توجه به زیرساخت‌های درمانی، حمایتی و اجتماعی و برنامه‌ریزی برای آینده سالمندان را دوچندان می‌کند.