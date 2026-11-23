رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش «بومی‌سازی تجهیزات فاوا؛ الزامات و معیار‌های عمق بومی‌سازی» بر ضرورت بومی سازی تجهیزات این حوزه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این همایش با اشاره به اهمیت بومی‌سازی تجهیزات فاوا گفت: بومی‌سازی در این حوزه از موضوعات مهم و راهبردی است که پس از جنگ اخیر، اهمیت آن دوچندان شده و نقشی تعیین‌کننده در امنیت کشور دارد.

وی افزود: باید بپذیریم که در حوزه فاوا، حتی اگر هزینه تولید یک محصول بومی در داخل کشور بیشتر از نمونه خارجی باشد، باید از تولید داخلی حمایت و از آن استفاده کرد.

شیخی با بیان اینکه توجه به تولید داخل در دوره‌های مختلف با فراز و فرود‌هایی همراه بوده است، اظهار کرد: یکی از پیامد‌های جنگ اخیر، افزایش توجه به تولیدات داخلی و ضرورت تقویت توانمندی‌های بومی بوده است.

در ادامه این همایش، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، با اشاره به اهمیت اینترنت به‌عنوان زیرساختی اساسی برای فعالیت‌های مختلف گفت: اینترنت برای همه بخش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و اتاق بازرگانی ایران نیز در این حوزه نقش پررنگی دارد، هرچند دغدغه‌ها و چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه تولیدات داخلی افزود: برای افزایش عمق بومی‌سازی باید زمینه و سازوکار‌های لازم فراهم شود و دولت و حاکمیت نیز باید سرمایه‌گذاری جدی‌تری در بخش خصوصی انجام دهند.

مسعودی تصریح کرد: در حوزه بومی‌سازی باید به یک درک و رویکرد مشترک برسیم؛ چراکه هدف اصلی، رفع دغدغه‌ها و حل مسائل موجود است.

محمدرضا پاکروان، استاد دانشگاه صنعتی شریف، نیز در این همایش با اشاره به جایگاه شبکه مخابراتی در ساختار زیرساختی کشور گفت: شبکه مخابراتی شریان حیاتی سایر زیرساخت‌هاست و همواره این پرسش مطرح بوده که آیا باید تجهیزات مورد نیاز را از خارج خریداری کنیم یا برای تولید آنها در داخل کشور برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی افزود: تجربه تحریم‌ها و محرومیت از پشتیبانی محصولات خارجی نشان داده است که وابستگی به تجهیزات خارجی می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. این وابستگی صرفاً به خرید تجهیزات محدود نمی‌شود و در بخش نرم‌افزار نیز می‌تواند آسیب‌پذیری‌های جدیدی به همراه داشته باشد.

پاکروان با تأکید بر ضرورت همکاری بخش خصوصی و حاکمیت برای توسعه بومی‌سازی اظهار کرد: تحقق این هدف به وجود تقاضای مشترک برای محصولات بومی و توسعه توان تولید در داخل کشور نیاز دارد و بخش حاکمیتی نیز باید در این مسیر نقش‌آفرینی کند.