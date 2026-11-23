دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه علمی و اندیشه‌های ماندگار استاد مهدی گلشنی گفت: این استاد برجسته با تأکید بر گفت‌وگوی علم و دین و تأثیر جهان‌بینی توحیدی بر نظریه‌های علمی، دیدگاه‌های ارزشمندی داشت که باید در دانشگاه‌ها تداوم یابد و ترویج شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه روز یکشنبه در مراسم تشییع پیکر مهدی گلشنی؛ استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، با قرائت آیه «انا لله و انا الیه راجعون»، درگذشت این استاد برجسته را به محضر امام، خانواده مکرم وی و همچنین استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تسلیت گفت.

وی با اشاره به جایگاه علمی گلشنی اظهار داشت: ایشان استاد ممتاز، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و به مدت ۲۵ سال عضو حقیقی شورای فرهنگی بود. همچنین از بنیان‌گذاران فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف به شمار می‌رفت و در رشته فیزیک، به‌ویژه فیزیک نظری، نقش‌آفرینی برجسته‌ای داشت و شاگردان فراوانی تربیت کرد.

خسروپناه با بیان اینکه مهم‌ترین ویژگی این استاد بزرگوار را باید در دو نظریه و اندیشه اساسی او جست‌و‌جو کرد، افزود: این اندیشه‌ها باید تداوم پیدا کنند؛ چرا که افراد و عناوین علمی ممکن است با گذر زمان از میان بروند، اما نظریه‌های یک عالم زنده می‌مانند و مرگ و فوت‌بردار نیستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به نظر من دانشگاه جای دارد بیش از گذشته به دو نظریه و اندیشه اساسی گلشنی بپردازد و آنها را مورد توجه قرار دهد.

وی نخستین میراث اندیشه‌ای مهم گلشنی را موضوع گفت‌وگوی علم و دین دانست و گفت: ایشان معتقد به تعارض علم و دین یا تباین این دو نبود، بلکه بر گفت‌وگوی علم و دین تأکید داشت.

خسروپناه با اشاره به کتاب «قرآن و علوم طبیعی» گلشنی اظهار داشت: رویکرد ایشان در این زمینه این نبود که مانند برخی اندیشمندان تلاش کند با زور و تحمیل، قوانین علمی را از قرآن استخراج کند؛ با چنین دیدگاهی موافق نبود و از سوی دیگر، جدایی علم و دین را نیز قبول نداشت. این رویکرد از نوآوری‌های ایشان بود که سال‌ها و حتی چند دهه بر آن تأکید داشت.

وی با اشاره به تأکید گلشنی بر مفهوم علم توحیدی و علم دینی گفت: علم دینی مورد نظر ایشان، علم توحیدی بود؛ یعنی تأثیر جهان‌بینی توحیدی بر نظریه‌های علمی، به‌ویژه در حوزه فیزیک و به‌خصوص فیزیک نظری.

خسروپناه توضیح داد: ایشان معتقد بود نظریه‌های فیزیک با بنیان‌های فلسفی درهم‌تنیده‌اند و ما باید با جهان‌بینی توحیدی به این نظریه‌ها بپردازیم. بنابراین، منظور ایشان از علم دینی این نبود که از قرآن و سنت، نظریه‌های علمی استخراج کنیم، بلکه مقصود این بود که جهان‌بینی عالم، توحیدی باشد.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی گلشنی اظهار داشت: ایشان عالمی عدالت‌گرا و صادق بود و وضعیت دانشگاه را صادقانه بیان می‌کرد و همواره نسبت به سیاست‌های اثرگذار موضع و دیدگاه داشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت گلشنی در اصفهان گفت: در ایام فاطمیه، توفیق حضور در مراسم بزرگداشت ایشان در اصفهان را داشتیم و بدون برنامه قبلی، فرصتی فراهم شد تا درباره شخصیت این استاد بزرگوار صحبت کنیم.

خسروپناه با اشاره به هم‌زمانی مراسم تشییع با سالروز شهادت‌ام‌البنین، اظهار داشت: امروز نیز این مراسم با سالروز شهادت‌ام‌البنین مصادف شده است و باید قدر این عالم اهل‌بیتی و توحیدی را بدانیم، امیدواریم او را فراموش نکنیم و اندیشه‌هایش را ترویج دهیم.

آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر استاد گلشنی در شهر مقدس قم فردا؛ سه‌شنبه، ۳ آذر از ساعت ۹ صبح، مسجد اعظم قم، اقامه نماز به امامت حضرت آیت الله سبحانی برگزار می‌شود و مراسم تدفین پیکر استاد نیز در شهر اصفهان برگزار خواهد شد که و زمان، مکان و جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.