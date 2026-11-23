یکی از بزرگ‌ترین واحد‌های ریخته‌گری کشور به ظرفیت کامل تولید پس از رفع موانع بانکی در اصفهان به چرخه تولید بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مزکز اصفهان؛ مدیر کارخانه ریخته گری گفت: یکی از بزرگ‌ترین واحد‌های ریخته‌گری کشور که به‌دلیل انباشت بدهی‌های چندصد میلیارد تومانی بانکی، نزدیک به دو سال با مشکلات مالی و خطر اختلال در فعالیت مواجه بود، با پیگیری و نقش‌آفرینی سازمان بسیج و رفع موانع تولید، بار دیگر با ظرفیت کامل به چرخه تولید بازگشت.

محمد رسولی افزود: این واحد بزرگ صنعتی در پی انباشت بدهی‌های چندصد میلیارد تومانی به نظام بانکی، نزدیک به دو سال با مشکلات و چالش‌های مالی روبه‌رو بود؛ مشکلاتی که علاوه بر تهدید استمرار فعالیت کارخانه، معیشت کارگران و خانواده‌های آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده بود.

وی گفت: در این شرایط، سازمان بسیج با شناسایی مشکلات و پیگیری موانع پیش‌روی این واحد صنعتی، در مسیر احیای تولید و بازگشت کارخانه به چرخه فعالیت نقش‌آفرینی کرد.

مدیز کارخانه ریخته گری افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، هم‌افزایی و مطالبه‌گری برای رفع موانع تولید، مشکلات این مجموعه صنعتی برطرف شد و اکنون خطوط تولید آن فعال است و کارخانه با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

محمد روسولی ادامه داد: بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید، علاوه بر حفظ سرمایه ملی، زمینه صیانت از فرصت‌های شغلی و حمایت از جامعه کارگری را فراهم کرده و امید را به خانواده‌های کارکنان این مجموعه بازگردانده است.

وی احیای این واحد ریخته‌گری را نمونه‌ای از تأثیر شناسایی به‌موقع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری برای رفع موانع تولید دانست و گفت: اقدامی که می‌تواند از توقف فعالیت واحد‌های صنعتی و تهدید اشتغال جلوگیری کند.