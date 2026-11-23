به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی ، همزمان با سالروز رحلت حضرت ام البنین (س) روز تکریم از مادران و همسران شهدا مراسم تشیع و تدفین آخرین شهید گمنام ۱۴۰۵ با حضور خانواده معظم شهدا و مردم منطقه رسالت مشهد در مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی (عج) برگزار شد.

این شهید گمنام دفاع مقدس با سن تقریبی ۲۶ سال در عملیات کربلای ۵ منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد .

از ۱۵ شهید تشیع شده در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) ۸ شهید به معراج شهدا تهران انتقال یافت و ۷ شهید در مجتمع تربیتی و آموزشی حضرت مهدی (عج) ، سپاه ناحیه تایباد، بوستان باغ ملی گناباد، شهرک مسکونی شهید مهاجر پالایشگاه گاز سرخس، بوستان عبدل‌آباد، بوستان زوزن و قدمگاه امام رضا(ع) در روستای دهسرخ به خاک سپرده شدند.