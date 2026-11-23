به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ابوذر صناعی، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان گفت: تیم داژبال خانه برکت احسان محله گلزار شهدا دهدشت که به‌عنوان نماینده استان در مسابقات کشوری حضور یافته بود، موفق شد در رده سنی ۲۶ تا ۴۶ سال عنوان قهرمانی کشور را کسب کند.

وی با اشاره به مراحل برگزاری این رقابت‌ها افزود: مسابقات در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و تیم‌ها ابتدا در مرحله محله‌ای استان‌ها به رقابت پرداختند و سپس برگزیدگان به مرحله منطقه‌ای در شهر اصفهان راه یافتند.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پس از برگزاری مرحله منطقه‌ای، تیم‌های برتر جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت‌ها در مشهد مقدس را کسب کردند که در نهایت نماینده استان توانست با عملکردی شایسته، مقام نخست کشور را در رده سنی ۲۶ تا ۴۶ سال به دست آورد.

صناعی با تأکید بر نقش ورزش در افزایش نشاط اجتماعی و تقویت مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: این مسابقات به همت قرارگاه تحول و توانمندسازی محلات بنیاد برکت برگزار شد و قهرمانی تیم خانه برکت احسان دهدشت، بیانگر ظرفیت و استعداد‌های ورزشی محلات استان است.