پلیس محلی آمریکا اعلام کرد در پی تیراندازی به یک کنسرت در مرکز ایالت کالیفرنیا، ۹ نفر هدف گلوله قرار گرفتند که وضعیت یکی از آنها وخیم است.

به گزارش سرویس بین لملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتدپرس؛ به گفته کلانتر محلی، تیراندازی حدود ساعت ۷:۳۰ عصر روز شنبه در کنسرتی با حضور حدود ۱۵۰ نفر در شهر کوچک استراتمور، واقع در شهرستان تولار، رخ داد.

بر اساس بیانیه اداره کلانتری شهرستان، تعداد نامشخصی از مظنونان به سوی جمعیت آتش گشودند. تاکنون هیچ بازداشتی در این رابطه اعلام نشده است.

یکی از قربانیان، مردی ۲۶ ساله بود که از ناحیه قفسه سینه هدف گلوله قرار گرفت و به عمل جراحی نیاز پیدا کرد. اداره کلانتری اعلام کرد وضعیت او همچنان وخیم است.

دو قربانی دیگر، ۱۹ و ۲۲ ساله، نیز تحت عمل جراحی قرار گرفتند و شش نفر دیگر جراحات جزئی برداشتند.

مقامات اعلام کردند احتمال می‌دهند این تیراندازی با فعالیت باند‌های تبهکار مرتبط باشد، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکردند.

در این کنسرت که در شهری با حدود سه هزار نفر جمعیت برگزار شده بود، هنرمندانی از ایالت‌های همجوار حضور داشتند.

اداره کلانتری اعلام کرد دیگر هیچ تهدید فوری متوجه امنیت عمومی نیست.