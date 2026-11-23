معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از پیگیری دولت برای اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان خبر داد و گفت: تعامل دولت با مجلس برای بازگشت دو ماده حذف‌شده به متن لایحه و ادامه روند بررسی آن در دستور کار قرار دارد.

بازنگری و تقویت لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در دستور کار دولت و مجلس

بازنگری و تقویت لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در دستور کار دولت و مجلس

زهرا بهروزآذر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت و امنیت زنان در محیط خانواده گفت: تقویت ضمانت‌های اجرایی و بازدارندگی قوانین، در کنار اقدامات فرهنگی، اجتماعی و حمایتی، از الزامات پیشگیری از خشونت علیه زنان است.

بهروزآذر با اشاره به روند بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، اظهار کرد: این لایحه در دولت دوازدهم تدوین شده و با همکاری کارشناسان قوه قضائیه و دولت به مجلس ارائه شده بود، اما تغییرات صورت‌گرفته در مجلس، بخش‌هایی از محتوای اصلی آن را دستخوش تغییرات ماهوی کرد.

وی افزود: در جریان این اصلاحات، دو محور اساسی شامل بازدارندگی قانونی، توجه به عوامل بروز خشونت و پیشگیری از آن و همچنین سازوکار‌های حمایتی تضعیف شد. به همین دلیل، دولت پس از بررسی موضوع، به این جمع‌بندی رسید که تغییرات به‌اندازه‌ای است که دیگر نمی‌توان متن موجود را همان لایحه پیشنهادی دولت دانست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: موضوع استرداد لایحه به مجلس اعلام شد و با پیگیری رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، مذاکرات مجدداً در کمیسیون اجتماعی از سر گرفته شد تا متنی مورد توافق دو طرف تدوین شود. این متن اکنون نهایی شده و منتظر اعلام نظر کمیسیون اجتماعی هستیم.

بهروزآذر با اشاره به ضرورت پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی تصریح کرد: اصلاح قوانین و افزایش قدرت بازدارندگی آنها یکی از مسیر‌های مهم مقابله با خشونت است، اما این موضوع به‌تنهایی کافی نیست و باید در کنار آن، اصلاح نگرش‌ها و رفتارها، تقویت مهارت گفت‌و‌گو، کنترل خشم، مدیریت هیجانات و حل تعارض در خانواده نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت برخورد بدون تبعیض با مصادیق خشونت علیه زنان، گفت: خشونت علیه زنان و اعضای خانواده هیچ نسبتی با فرهنگ، ارزش‌ها و نظام حقوقی کشور، به‌ویژه قانون اساسی، ندارد و نباید در مواجهه با این پدیده گرفتار استاندارد‌های دوگانه و برخورد‌های متفاوت شویم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تاکیدات رهبران انقلاب بر ضرورت تامین امنیت زنان در محیط خانواده، خاطرنشان کرد: اختلاف‌نظر‌های کارشناسی و حقوقی نباید مانع بررسی و تصویب قوانین مورد نیاز شود؛ بلکه باید با اجماع و گفت‌و‌گو، زمینه تصویب هرچه سریع‌تر این قانون فراهم شود.

بهروزآذر تاکید کرد: دولت در کنار پیگیری اصلاح و تصویب این لایحه، مسیر‌های دیگر فرهنگی، اجتماعی و حمایتی را نیز برای پیشگیری از خشونت و افزایش امنیت زنان دنبال خواهد کرد.