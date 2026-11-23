هفته پنجم لیگ برتر هندبال

تیم هپکو اراک میزبان نفت امیدیه

در هفته پنجم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان کشور، نماینده ورزش استان، میزبان تیم نفت امیدیه است.