هفته پنجم لیگ برتر هندبال
تیم هپکو اراک میزبان نفت امیدیه
در هفته پنجم سی و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان کشور، نماینده ورزش استان، میزبان تیم نفت امیدیه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
تیم هپکو اراک که هفته گذشته برای دومین بار متوالی یکی دیگر از حریفان خود یعنی تیم مقاومت شهرداری تبریز را ۲۷-۲۱ شکست داد، این هفته یرای ثبت سومین پیروزی فصل خود مقابل نفت امیدیه به میدان میرود.
اراکیها تا پیش از این دیدار با ۴ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارند.
نماینده لیگ برتری هندبال استان از ساعت ۱۶ روز سه شنبه سوم آذر در هفته پنجم لیگ در سالن اختصاصی خود از نفت امیدیه پذیرایی میکنند.