در پی انفجار یک مین در روستایی در استان ادلب سوریه، پنج کودک کشته و دو کودک دیگر زخمی شدند. بقایای مین‌ها و مهمات منفجرنشده برجای‌مانده از بیش از ۱۳ سال جنگ داخلی، همچنان جان غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان را در این کشور تهدید می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، رسانه‌های محلی سوریه گزارش دادند که روز یکشنبه، بر اثر انفجار یک مین در شمال‌غرب این کشور، پنج کودک کشته و دو کودک دیگر زخمی شدند.

به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، این انفجار بر اثر برخورد با مین زمینی رخ داده است که از دوران حکومت بشار اسد در محل باقی مانده بود. این حادثه در روستای «ام خُزَیم» در منطقه روستایی استان ادلب به وقوع پیوست.

پس از بیش از ۱۳ سال جنگ داخلی در سوریه، مین‌ها و مهمات منفجرنشده همچنان در مناطق مختلف این کشور پراکنده‌اند. در جریان این جنگ، طرف‌های مختلف درگیری در مناطق گوناگون سوریه اقدام به مین‌گذاری کرده بودند.

بر اساس آمار یک سازوکار هماهنگی ملی به سرپرستی سرویس مبارزه با مین سازمان ملل متحد، از زمان سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ تا اوایل سپتامبر سال جاری میلادی، یک‌هزار و ۳۳۷ حادثه مرتبط با مواد منفجره در سوریه ثبت شده است. این حوادث در مجموع به کشته یا زخمی شدن دو هزار و ۳۷۵ نفر انجامیده که بیش از ۸۵۰ نفر از آنان کودک بوده‌اند.

سایمون جکسون، مسئول برنامه سوریه در سازمان غیردولتی «هالو تراست» (HALO Trust)، پیش‌تر در ماه سپتامبر به خبرگزاری فرانسه گفته بود که مین‌ها و بقایای مواد منفجره ناشی از جنگ، به‌طور متوسط هر شش ساعت یک کشته یا زخمی در سوریه بر جای می‌گذارند.

بر اساس گزارش مقدماتی منتشرشده در ماه ژوئن از سوی «رصدخانه مین‌ها و مهمات خوشه‌ای»، سوریه در سال گذشته میلادی بیشترین شمار قربانیان مین و بقایای مواد منفجره جنگی را در جهان به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که در این مدت یک‌هزار و ۶۰۰ نفر در این کشور بر اثر مواد منفجره کشته یا زخمی شده‌اند.