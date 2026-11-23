معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان از تیمار پرنده هوبره و بازگردندان آن به مسیر مهاجرت در رودبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ عباس عاشوری گفت: یک پرنده مهاجر هوبره که به دلیل ناتوانی، قادر به پرواز نبود، با تلاش کارشناسان اداره نظارت بر امور حیات وحش تحت مراقبت، تیمار و اقدامات احیایی قرار گرفت و پس از بازیابی شرایط جسمانی و توانایی بازگشت به طبیعت، در محدوده جنوبی استان و در شهرستان رودبار رهاسازی شد تا بتواند مسیر مهاجرت خود را از سر بگیرد.

وی با بیان اینکه این پرنده از گونه‌های شاخص زیست‌بوم‌های خشک و نیمه‌خشک است، افزود: هوبره از نظر جثه و ظاهر شباهت‌هایی به بوقلمون ماده دارد و شیوه دفاعی اش در برابر پرندگان شکاری، پرتاب مواد دفعی چسبناک است تا بتواند موجود مهاجم را از خود دور کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: بخشی از جمعیت هوبره در کشور جوجه آوری می‌کنند، اما گروه‌هایی از این پرنده هم به‌صورت مهاجر از مناطق شرقی و شمال‌شرقی وارد ایران می‌شوند و متناسب با شرایط زیستگاهی و چرخه زیستی خود، مسیر‌های متفاوتی را برای مهاجرت طی می‌کنند.

عباس عاشوری با اشاره به برنامه‌های تکثیر و رهاسازی هوبره در برخی کشور‌های منطقه، از جمله امارات متحده عربی و قزاقستان، افزود: در سال‌های اخیر، مراکزی با هدف تکثیر و تقویت جمعیت این گونه و رهاسازی پرندگان در طبیعت ایجاد شده است و بر روی این هوبره‌ها قبل از رهاسازی، حلقه‌های رنگی وصل می‌کنند تا شناسایی و مسیر مهاجرت آن‌ها مشخص شود.

وی با تشریح مسیر‌های مهاجرتی این پرندگان در حاشیه جنوبی دریای خزر، گفت: هر سال بخشی از هوبره‌های رهاسازی‌شده در مناطق نزدیک به دریای خزر، از استان‌های گلستان و مازندران به گیلان وارد می‌شوند و برخی از آن‌ها پس از عبور از این استان، مسیر مهاجرت خود را تا لنکران در جمهوری آذربایجان ادامه می‌دهند.