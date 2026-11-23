به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مهدی حسینی‌پور، رئیس اداره آموزش همگانی پلیس راهور تهران بزرگ، از اعمال قانون بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تخلف موتورسواران در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در پایتخت خبر داد و درباره مخاطرات استفاده از این وسیله نقلیه اظهار کرد: موتورسیکلت با توجه به شرایط ترافیکی شهر تهران، به دلیل قدرت مانور بالا، مصرف سوخت کمتر و امکان عبور آسان‌تر از ترافیک، برای شهروندان جذابیت زیادی دارد؛ اما در کنار این مزایا، مخاطرات قابل‌توجهی نیز به همراه دارد.

وی افزود: موتورسیکلت تنها بر روی دو چرخ حرکت می‌کند و به همین دلیل، به‌ویژه در روز‌های بارانی و هنگام لغزندگی سطح معابر، احتمال واژگونی و از دست دادن تعادل آن وجود دارد.

حسینی‌پور با اشاره به آمار برخورد پلیس با تخلفات موتورسواران در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره تخلف موتورسواران ثبت و با آن برخورد قانونی شد که از این تعداد، ۴۹۵ هزار فقره مربوط به مهرماه بود.

رئیس اداره آموزش همگانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به افزایش ترافیک هم‌زمان با بازگشایی مدارس ادامه داد: در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تخلف موتورسواران ثبت شده است که از این تعداد، ۵۰۷ هزار فقره مربوط به مهرماه بوده و روند افزایشی داشته است.

وی در ادامه به آمار جان‌باختگان تصادفات در پایتخت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد جان‌باختگان تصادفات رانندگی در تهران ۷۸۶ نفر بود که ۳۴۸ نفر از آنان موتورسوار بودند.

حسینی‌پور افزود: در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۴۱۵ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که ۵۲ نفر از آنان موتورسوار بوده‌اند.

انعقاد بیش از ۱۲۰۰ میثاق‌نامه با سازمان‌ها و ارگان‌ها

رئیس اداره آموزش همگانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به نقش سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در کاهش تصادفات موتورسواران اظهار کرد: در همین راستا، تاکنون بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میثاق‌نامه با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف منعقد شده است. این اقدام با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش حوادث و سوانح رانندگی موتورسواران انجام شده است.

وی درباره رویکرد آموزشی و فرهنگ‌سازی پلیس راهور گفت: در حال حاضر شاهد روند نزولی تصادفات در پایتخت هستیم که این موضوع حاصل مجموعه اقداماتی است که از سوی پلیس راهور تهران بزرگ در حال اجراست. رویکرد پلیس راهور از اقدامات صرفاً سلبی به سمت فعالیت‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و همراه کردن شهروندان تغییر کرده است.

حسینی‌پور ادامه داد: در قالب طرح «میثاق‌نامه کلاه ایمنی، کلاه زندگی»، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی به‌عنوان جامعه هدف، در رأس برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفتند.

شناسایی و تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌ها

وی افزود: با تلاش همکاران و همکاری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، معاونت‌های ستادی و رؤسای مناطق، سازمان‌ها و ارگان‌های موردنظر از طریق معاونت حقوقی شناسایی و برای اجرای این طرح هدف‌گذاری شدند. سپس با مدیران این مجموعه‌ها ارتباط برقرار شد و ضمن برگزاری دوره‌های بازآموزی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برای کارکنان، تفاهم‌نامه و میثاق‌نامه همکاری با مدیران این سازمان‌ها منعقد شد.

رئیس اداره آموزش همگانی پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه میثاق‌نامه پلیس در واقع سندی اخلاقی و پیمانی بر پایه تعهد مشترک میان پلیس راهور و مدیریت مجموعه‌های موردنظر است، درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داد: بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها برای انجام امور اداری و روزمره خود از موتورسواران استفاده می‌کنند و تعدادی از کارکنان این مجموعه‌ها نیز با موتورسیکلت تردد دارند؛ ازاین‌رو استفاده این افراد از کلاه ایمنی استاندارد موسوم به «کلاه زندگی» ضرورت دارد.

وی افزود: پلیس راهور تلاش کرده است با ایجاد حساسیت و تلنگر به مدیران این مجموعه‌ها، نظارت بر رفتار‌های ترافیکی کارکنان موتورسوار خود را حتی خارج از محیط کار و در سطح معابر نیز مورد توجه قرار دهند.

حسینی‌پور ادامه داد: بر همین اساس، مدیران مجموعه‌ها موظف شدند تذکرات و توصیه‌های لازم را به کارکنان موتورسوار خود ارائه کنند. همچنین تأکید شد که از این پس هیچ موتورسوار فاقد کلاه ایمنی اجازه ورود به مجموعه را نخواهد داشت. رعایت الزامات مربوط به رفع اثر پوشش پلاک نیز از دیگر موارد مورد تأکید در این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح، پلیس راهور متناسب با تعداد کارکنان موتورسوار هر مجموعه، کلاه ایمنی به آنان اهدا می‌کرد.

رئیس اداره آموزش همگانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به موتورسواران و ترک‌نشینان توصیه کرد هنگام تردد حتماً از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند؛ چراکه کلاه ایمنی با عنوان «کلاه زندگی» نقش مهمی در محافظت از سر و کاهش شدت صدمات ناشی از حوادث رانندگی دارد و می‌تواند در لحظات خطر، جان موتورسواران را نجات دهد.