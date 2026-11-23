به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان محمد رمضانی با تشریح مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های بسیج فرهنگیان، گفت: ارتقای توانمندی معلمان، ترویج فرهنگ مقاومت، تقویت روحیه بسیج‌کنندگی و نقش‌آفرینی فرهنگی و اجتماعی فرهنگیان از اولویت‌های اصلی بسیج فرهنگیان استان است.

وی با اشاره به دو رکن اساسی تفکر بسیجی، اظهار کرد: مجموعه بسیج بر دو عنصر خدا‌باوری و خودباوری استوار است، بسیجی هم در برنامه‌ها، اقدامات و حرکت‌های خود به خداوند متعال باور دارد و هم به توانایی‌های خود برای برداشتن باری از دوش انقلاب اسلامی ایمان دارد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان گفت: روحیه بسیج‌کنندگی و توانایی به میدان آوردن مردم برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، مقابله با تهدید‌ها و ایفای نقش در حوزه دفاعی و امنیتی، سه محور اساسی فعالیت‌های بسیج به شمار می‌روند.

رمضانی با بیان اینکه این مجموعه حدود دو سال گذشته تلاش کرده است بر اساس همین راهبردها، نقش‌آفرینی مؤثری در نظام تعلیم و تربیت داشته باشد، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما ارتقای توانمندی معلمان و آماده‌سازی آنان برای نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های مختلف آموزشی، تربیتی و اجتماعی است.

وی در تشریح اقدامات آموزشی و توانمندسازی بسیج فرهنگیان استان بیان کرد: در حوزه هوش مصنوعی، کارگروه تخصصی سازمان بسیج فرهنگیان استان طی یک سال و نیم گذشته با برگزاری دوره‌های هدفمند، موفق به آموزش حدود هزار نفر از فرهنگیان در ۱۵ شهرستان شده است، این دوره‌ها زمینه توانمندسازی معلمان را در حوزه‌های تدریس، پژوهشگری و تولید محتوا فراهم کرده است.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان همچنین دوره‌های دو روزه مسیر معلمی با محوریت شناخت صنعت تحول بنیادین آموزش و پرورش برای نزدیک به هزار نفر از فرهنگیان در ۱۲ شهرستان و منطقه برگزار شده است، در کنار این برنامه‌ها، دوره‌های توانمندسازی تشکیلاتی نیز با حضور معلمان بسیجی در حال برگزاری است.

رمضانی با اشاره به توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی خاطرنشان کرد: در حوزه اردو‌های راهیان نور فرهنگیان، تعداد اتوبوس‌های اعزامی از ۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۲۹ دستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و در این برنامه حدود هزار و ۳۰۰ نفر از فرهنگیان استان حضور پیدا کردند که این رشد حاصل تلاش مجموعه بسیج فرهنگیان و حمایت و همراهی مسئولان آموزش و پرورش و فرماندهی سپاه استان بوده است.

وی افزود: در حوزه اربعین نیز امسال با فراهم شدن زمینه لازم، ۱۰ دستگاه اتوبوس از فرهنگیان بسیجی شهرستان‌ها برای زیارت عتبات عالیات اعزام شدند، همچنین در برنامه‌های مرتبط با مراسم تشییع، حدود ۱۵ دستگاه اتوبوس به کار گرفته شد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان از آغاز فعالیت راهیان غرب فرهنگیان نیز خبر داد و گفت: برای نخستین بار این برنامه در استان آغاز شد و با وجود برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها، زمینه حضور فرهنگیان در این اردو‌ها فراهم آمد.

رمضانی با اشاره به برنامه‌های ملی بسیج فرهنگیان در هفته مقاومت اظهار کرد: رویداد ملی راهیان مقاومت با حضور حدود دو هزار نفر از معلمان سراسر کشور و به میزبانی بسیج فرهنگیان استان کرمان برگزار می‌شود، همچنین رویداد ملی الف تای مقاومت با هدف معرفی و تجلیل از آثار و فعالیت‌های معلمان در حوزه مقاومت و ظلم‌ستیزی برگزار می‌شود.

وی گفت: برگزاری رویداد معلمان جهادگر از دیگر اقدامات شاخص این مجموعه بود که پس از برگزاری موفق در سطح استان، مورد توجه سازمان بسیج قرار گرفت و زمینه تبدیل آن به یک رویداد در سطح ملی فراهم شد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان کرمان با اشاره به نقش بسیج فرهنگیان در مقابله با تهدید‌ها و حوادث مختلف تصریح کرد: در جریان شرایط خاص و جنگ، ۲۰ موکب بسیج فرهنگیان در شهرستان‌ها و مناطق استان، بیش از دو ماه فعالیت مستمر داشتند و در کنار سایر مجموعه‌ها به ارائه خدمات پرداختند.